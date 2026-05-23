「冗談でしょ？」「ショックすぎる」日本の夜に飛び込んできた“公式発表”にネット騒然！ MVP男にまさかの悲劇「普通に衝撃」「あまりにも驚きだ」
イングランドサッカー協会は５月22日、北中米ワールドカップに挑むイングランド代表のメンバー26人を発表した。
ハリー・ケインやジュード・ベリンガム、ブカヨ・サカ、デクラン・ライスらが順当に選ばれたなか、反響を呼んでいるのがコール・パーマーの落選だ。
代表では絶対的な存在ではなく、チェルシーでも今季は精彩を欠いていたとはいえ、在籍３シーズン通算で95試合45ゴールをマークし、昨夏のクラブ・ワールドカップでは優勝に貢献して大会MVPに輝いた24歳FWの選外に、サッカーファンは騒然。
日本の夜にこの一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が続々と上がった。
「冗談でしょ？」
「なぜ彼がワールドカップから外れたのか」
「えー！パーマー選ばれなかったのショックすぎる」
「えっどういうこと？」
「まさか、コール・パーマーがワールドカップのリストから漏れるなんて、あまりにも驚きだ」
「とても衝撃的なニュース」
「悲しいね」
「パーマーまで外すとかイングランド終わった」
「普通に衝撃なんだが...。『マジで招集なし？』って二度見するレベル」
「パーマーまでW杯メンバーから外すのか。チェルシーでの今季は確かに苦しんでたけど、それでもイングランドで彼の代わりになるクリエイティビティを持つ選手はそんなにいない」
一方で、「入るほどの活躍はしていないと思う」「トゥヘルの好みだから仕方ない」「招集されるに値しない」といった意見もあった。
選考前最後の試合となった日本戦では散々なパフォーマンスだったパーマー。トーマス・トゥヘル監督の信頼を掴むことはできなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
ハリー・ケインやジュード・ベリンガム、ブカヨ・サカ、デクラン・ライスらが順当に選ばれたなか、反響を呼んでいるのがコール・パーマーの落選だ。
代表では絶対的な存在ではなく、チェルシーでも今季は精彩を欠いていたとはいえ、在籍３シーズン通算で95試合45ゴールをマークし、昨夏のクラブ・ワールドカップでは優勝に貢献して大会MVPに輝いた24歳FWの選外に、サッカーファンは騒然。
「冗談でしょ？」
「なぜ彼がワールドカップから外れたのか」
「えー！パーマー選ばれなかったのショックすぎる」
「えっどういうこと？」
「まさか、コール・パーマーがワールドカップのリストから漏れるなんて、あまりにも驚きだ」
「とても衝撃的なニュース」
「悲しいね」
「パーマーまで外すとかイングランド終わった」
「普通に衝撃なんだが...。『マジで招集なし？』って二度見するレベル」
「パーマーまでW杯メンバーから外すのか。チェルシーでの今季は確かに苦しんでたけど、それでもイングランドで彼の代わりになるクリエイティビティを持つ選手はそんなにいない」
一方で、「入るほどの活躍はしていないと思う」「トゥヘルの好みだから仕方ない」「招集されるに値しない」といった意見もあった。
選考前最後の試合となった日本戦では散々なパフォーマンスだったパーマー。トーマス・トゥヘル監督の信頼を掴むことはできなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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