「後半は日本を圧倒した」U-17中国の健闘に自国ファンも満足「差はそれほど大きくなかった」「新世代は将来性を感じさせる」【U-17アジア杯】
文字通り、激闘だった。
サウジアラビアで開催されたU-17アジアカップで、現地５月22日に決勝で日本と中国が激突した。
前半は日本のゲームだった。31分に里見汰福、42分に齋藤翔、45＋２分に北原槙がネットを揺らした。
ビハインドの中国は後半に盛り返す。48分にワン・シャンのゴールで１点を返すと、その後も攻勢を強め、79分にチョウ・ソンユエンがPKを決めて、１点差に詰め寄る。
ただ、中国の反撃もここまで。日本が３−２で接戦を制した。
グループステージでも両チームは対戦しており、当時は日本が２−１で競り勝っている。ファイナルでも僅差の勝負となり、最後まで日本を追い詰めた中国の戦いぶりに、自国ファンからは次のような声があがった。
「徹夜で観戦した中国のファンを大いに満足させた！」
「後半は日本を圧倒した。新世代は本当に将来性を感じさせる」
「後半のパフォーマンスには満足している」
「日本はそこまで強くなかった」
「スコアを見れば、差はそれほど大きくなかった」
「彼らは後半になってようやく真の実力を発揮した」
「このチームを愛さずにはいられない」
「未来は明るい。希望が持てます」
「敗北してもなお、君たちは立派だ」
「頑張れ、中国サッカー！」
「若者よ、世界大会での健闘を祈る！」
今後のさらなる成長が期待できそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
サウジアラビアで開催されたU-17アジアカップで、現地５月22日に決勝で日本と中国が激突した。
前半は日本のゲームだった。31分に里見汰福、42分に齋藤翔、45＋２分に北原槙がネットを揺らした。
ビハインドの中国は後半に盛り返す。48分にワン・シャンのゴールで１点を返すと、その後も攻勢を強め、79分にチョウ・ソンユエンがPKを決めて、１点差に詰め寄る。
グループステージでも両チームは対戦しており、当時は日本が２−１で競り勝っている。ファイナルでも僅差の勝負となり、最後まで日本を追い詰めた中国の戦いぶりに、自国ファンからは次のような声があがった。
「徹夜で観戦した中国のファンを大いに満足させた！」
「後半は日本を圧倒した。新世代は本当に将来性を感じさせる」
「後半のパフォーマンスには満足している」
「日本はそこまで強くなかった」
「スコアを見れば、差はそれほど大きくなかった」
「彼らは後半になってようやく真の実力を発揮した」
「このチームを愛さずにはいられない」
「未来は明るい。希望が持てます」
「敗北してもなお、君たちは立派だ」
「頑張れ、中国サッカー！」
「若者よ、世界大会での健闘を祈る！」
今後のさらなる成長が期待できそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー