「後半は日本を圧倒した」U-17中国の健闘に自国ファンも満足「差はそれほど大きくなかった」「新世代は将来性を感じさせる」【U-17アジア杯】

「後半は日本を圧倒した」U-17中国の健闘に自国ファンも満足「差はそれほど大きくなかった」「新世代は将来性を感じさせる」【U-17アジア杯】