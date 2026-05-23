ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３８７ドル高 シカゴ日経平均先物は６万３５２５円
NY株式22日（NY時間15:11）（日本時間04:11）
ダウ平均 50672.89（+387.23 +0.77%）
ナスダック 26373.68（+80.58 +0.31%）
CME日経平均先物 63525（大証終比：+185 +0.29%）
欧州株式22日終値
英FT100 10466.26（+22.79 +0.22%）
独DAX 24888.56（+281.79 +1.15%）
仏CAC40 8115.75（+29.75 +0.37%）
米国債利回り
2年債 4.121（+0.038）
10年債 4.558（-0.012）
30年債 5.064（-0.028）
期待インフレ率 2.410（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（-0.060）
英 国 4.897（-0.068）
カナダ 3.543（-0.004）
豪 州 4.922（-0.043）
日 本 2.750（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.86（+0.51 +0.53%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4514.70（-27.80 -0.61%）
ビットコイン（ドル）
76209.19（-1426.52 -1.84%）
（円建・参考値）
1212万7930円（-227016 -1.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50672.89（+387.23 +0.77%）
ナスダック 26373.68（+80.58 +0.31%）
CME日経平均先物 63525（大証終比：+185 +0.29%）
欧州株式22日終値
英FT100 10466.26（+22.79 +0.22%）
独DAX 24888.56（+281.79 +1.15%）
仏CAC40 8115.75（+29.75 +0.37%）
米国債利回り
2年債 4.121（+0.038）
10年債 4.558（-0.012）
30年債 5.064（-0.028）
期待インフレ率 2.410（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（-0.060）
英 国 4.897（-0.068）
カナダ 3.543（-0.004）
豪 州 4.922（-0.043）
日 本 2.750（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.86（+0.51 +0.53%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4514.70（-27.80 -0.61%）
ビットコイン（ドル）
76209.19（-1426.52 -1.84%）
（円建・参考値）
1212万7930円（-227016 -1.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ