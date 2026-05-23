NY株式22日（NY時間15:11）（日本時間04:11）
ダウ平均　　　50672.89（+387.23　+0.77%）
ナスダック　　　26373.68（+80.58　+0.31%）
CME日経平均先物　63525（大証終比：+185　+0.29%）

欧州株式22日終値
英FT100　 10466.26（+22.79　+0.22%）
独DAX　 24888.56（+281.79　+1.15%）
仏CAC40　 8115.75（+29.75　+0.37%）

米国債利回り
2年債　 　4.121（+0.038）
10年債　 　4.558（-0.012）
30年債　 　5.064（-0.028）
期待インフレ率　 　2.410（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.038（-0.060）
英　国　　4.897（-0.068）
カナダ　　3.543（-0.004）
豪　州　　4.922（-0.043）
日　本　　2.750（-0.011）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.86（+0.51　+0.53%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4514.70（-27.80　-0.61%）

ビットコイン（ドル）
76209.19（-1426.52　-1.84%）
（円建・参考値）
1212万7930円（-227016　-1.84%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ