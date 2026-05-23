決勝でも1ゴール!北原槙(FC東京)がU17アジア杯得点王とMVPに輝く!
U-17日本代表の10番MF北原槙(FC東京)がAFC U17アジア杯サウジアラビア2026で個人2冠を獲得した。
北原は今大会初戦のカタール戦で2ゴールを挙げると、続く中国戦でも決勝点。さらにタジキスタンとの準々決勝でも2ゴールをマークしていた。その北原は、現地時間22日に開催された中国との決勝でも前半アディショナルタイムに左足ミドルを決め、今大会6得点目。大会得点王を獲得した。
決勝直後のインタビューで北原は「目標としていた優勝ができて、嬉しい。個人としても得点王を取れて嬉しい」と喜んだ。大会開幕前にはFC東京の先輩で憧れの存在でもあるMF佐藤龍之介からエールを受けていたという。
期待に応える優勝と得点王に笑顔。佐藤は今年1月のAFC U23アジア杯でU-21日本代表を優勝に導き、MVPと得点王を獲得としている。北原は表彰式で大会MVPも受賞。佐藤同様、優勝と2つの個人タイトルを手にした。
北原は11月のU-17ワールドカップへ向け、「詰められることがたくさんある。もっともっと成長してさらに一回り二回り強い日本でワールドカップを迎えられたらいい」。2009年生まれ世代の10番が世界でも輝く。
北原は今大会初戦のカタール戦で2ゴールを挙げると、続く中国戦でも決勝点。さらにタジキスタンとの準々決勝でも2ゴールをマークしていた。その北原は、現地時間22日に開催された中国との決勝でも前半アディショナルタイムに左足ミドルを決め、今大会6得点目。大会得点王を獲得した。
期待に応える優勝と得点王に笑顔。佐藤は今年1月のAFC U23アジア杯でU-21日本代表を優勝に導き、MVPと得点王を獲得としている。北原は表彰式で大会MVPも受賞。佐藤同様、優勝と2つの個人タイトルを手にした。
北原は11月のU-17ワールドカップへ向け、「詰められることがたくさんある。もっともっと成長してさらに一回り二回り強い日本でワールドカップを迎えられたらいい」。2009年生まれ世代の10番が世界でも輝く。