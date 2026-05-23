初夏のこの時期は期末の勝負駆けに成功したレーサーには実に心地よい季節だ。谷口知優（28＝香川）は4月末のまるがめGWシリーズでは初のA2級昇級を懸けて連日、しびれる思いをした。序盤こそ3、3、4、1、6着と苦戦したが、4日目からは外枠2走を含め2、1、2着とまとめ、勝率はキャリアハイとなる5.51。勝負駆けを実らせた。

「うれしいのは確かですけど、ここからですからね。香川支部の先輩からいろいろ教わって、目の前のことをひとつずつやってきた。メンタル面が大きかったと思います」と初のA2級昇格の要因を冷静に分析する。

旋回、S力と決して秀でているわけではない。調整面に関してもひとつずつ、とにかくコツコツと試行を重ね、身につけてきた。デビュー後は4期トータルの勝率面で選手生活を危ぶむことがあったことを思えば初のA級は努力の証でもある。「間違った努力をしない限り結果はついてくる」。信条にも力がこもる。

香川支部には兄弟、姉妹、夫妻レーサーも多く、地元シリーズの準優や優勝戦など勝負どころで対決に注目が集まることも多い。

妹・佳蓮は5月のまるがめレディースオールスターに選出され、兄より先にひと足早く大舞台に足を踏み入れた。「性格が全然違いますからね。向こうは調子に乗ってうまくなるタイプ。イケイケドンドンで何とかなるさ、の感じですからね」と苦笑いする。

兄の性格は逆。冒頭の言葉にあるように「目の前のことをひとつずつ」こなす真面目な努力型だ。

「大きな目標は選手である以上、SGに出たい。ただ、現実を見るとだんだんと遠ざかっている気がしますけどね。でも、その気持ちは絶対に忘れずに持ち続けたい。そのためにも近い目標としてA1にならないとダメですね」。妹の佳蓮とともに香川支部を代表する兄妹レーサーになるべく奮闘中。一歩ずつ着実に成長曲線を描いている。

◇谷口 知優（たにぐち・ともまさ）1997年（平9）12月19日生まれ、愛媛県出身の28歳。香川支部122期生として18年5月まるがめで初出走。翌年4月のからつで初勝利。通算優出回数は3回。来期初のA2級昇級を決めている。まだ優勝はない。同期には安河内健、田頭虎親、畑田汰一、中村日向らがいる。身長1メートル64。血液型O。