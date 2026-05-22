こんな新作、待ってた！【ニトリのN+】から、大人に似合う「ブラトップ」が新登場！

今年の春夏、大活躍しそうな注目の新作を発見！ ニトリから生まれたファッションブランド【N+（エヌプラス）】から、初のブラトップが登場。カジュアル見えしすぎることなく、上品に着こなせるのが大人に一押しのポイント。さらに、下着メーカーと共同開発されたアイテムなので、つけ心地も◎。そんな気になる新作を、FTNメディアアイコンの宮本 理三さんがリアルにレポート！ 大人上品なファッションスタイルがファンに人気の宮本さん、新作アイテムの感想は──？

※本記事は、【N+】提供／FTN編集部制作による記事広告です。

3種の新作が登場！

今回、新登場したのは

・ブラトップ アメリカンスリーブタンクトップ

・ブラトップ ボートネックノースリーブ

・ブラトップ キャミソール

の3種類。

それぞれ、「ブラウン」「グレージュ」「ブラック」の3色展開です。

完売予感のN+ブラトップ。全商品はココでチェックできます！

左から ブラトップ アメリカンスリーブタンクトップ \1,790／ブラトップ ボートネックノースリーブ \1,990／ブラトップ キャミソール \1,790



左から ブラトップ アメリカンスリーブタンクトップ \1,790／ブラトップ ボートネックノースリーブ \1,990／ブラトップ キャミソール \1,790



左から ブラトップ アメリカンスリーブタンクトップ \1,790／ブラトップ ボートネックノースリーブ \1,990／ブラトップ キャミソール \1,790



光沢感のある素材なので、艶やかで上品な印象が特徴。さらに、下着メーカーと共同開発したことにより、ホールドの安定感もバッチリ。

サイドのパワーネットが、バストをきちんとサポートしてくれます。さらに、カップの周りと背中当ての部分はメッシュ素材のため、ムレにくい設計。きちんと綺麗に見えつつ、快適な着心地でストレスなく過ごせそう！

FTNメディアアイコンの宮本 理三さんに3種、着てみてＮ+の春コーデを組んでもらいました。

何がすごいって、そのお値段とクオリティ！ N+ブラトップは完売前にココでチェック

【アメスリ】着心地良くてびっくり！ 1枚でも綺麗に着られる

ほんのりシアーフレンチテーラードジャケット \4,990／ブラトップ アメリカンスリーブタンクトップ \1,790／ほんのりシアーバミューダパンツ \3,990／ピンなしロングベルト \2,241／クラック加工合皮トートバッグ \2,990

『程よい肌見せで大人世代にぴったり！ カジュアルすぎず上品なのが素敵』と宮本さん。

『アメスリトップスは、トレンドだけどハードルが高く感じてる人も多いはず。でも、N+のものは、露出しすぎることなくトレンドの形を取り入れられるから、いいなと思いました。首元も開きすぎていないので、大人が1枚でも無理なく着られるブラトップだなと感じました』と絶賛。

ブラトップ アメリカンスリーブタンクトップ \1,790

N+ブラトップ。ココで発売中！

【ボートネック】デコルテも綺麗に見せてくれる！ オフィスでも◎

ラーベン編みニットボレロ \3,490／ブラトップ ボートネックノースリーブ \1,990／ウエストシャーリングチェックスカート \3,990／ミニブガッティショルダーバッグ \3,990

『ボートネックのタイプは、より上品で落ち着いた印象。お仕事にも着ていけそうなきちんと感があります』とのこと。

『このグレージュカラーもとっても可愛い！ 白と合わせても馴染むし、黒とも相性◎。グレー感が強くないので、着回しもしやすそう。体型も美しく見せてくれるデザインなので、ブラトップ1枚だと不安という方も、このアイテムだったらトライできるんじゃないかなと思いました』とおすすめ。

ブラトップ ボートネックノースリーブ \1,990

お仕事にも使えるN+ブラトップ。全ラインナップはココで確認！

【キャミソール】自分好みでストラップの調整ができる！

ドライタッチ7分袖テーラードジャケット \4,990／ブラトップ キャミソール \1,790／ギャザーワイドパンツ \3,490／UVカット調光クラシックアイウェア \1,790

『ストラップで自分の好みに長さを調整できるのが嬉しい！』と宮本さん。

『ブラトップのキャミソールだと、胸元の開き加減が気になることが多いのですが、このアイテムならその心配は不要。このキャミは、ツヤっとした素材のアイテムなので、大人のヘルシーな肌見せスタイルにぴったり。カジュアルスタイルから、綺麗めまで何かと重宝しそう』とのこと。

ブラトップ キャミソール \1,790

発売前から早くも話題！ N+ブラトップ全商品はココでチェック！

N+の魅力って？

N+の店舗で新作をチェックした宮本さん。N+はどうでした？

『ベーシックなカラーだけでなく、ニュアンスカラーもたくさんあって、選んでいて楽しかったです。特に柄物が一押し！ 大人に似合う柄物ってなかなかこの価格で見つけにくい。でも、N+なら手持ちの服にすぐ馴染むような柄アイテムがたくさん。とっても魅力だなと思いました』

『機能性素材も多くて、着心地もとても良かったです！ ウエストゴムのアイテムもたくさんあって、きちんと見えるのにストレスフリーなのは素敵だなと思いました。この価格でこのクオリティは、すごい！ 大人世代におすすめしたいなと思いました』と感動した様子。

春夏アイテムをぜひチェックしてみて！

N+の春夏コレクション。全アイテムはココで見れる！

宮本 理三：大人が明日から真似したくなるような、リアルなスタイルを発信。157cmの身長でも、すらりと見えるバランスの良いスタイリングが人気。上品さはありつつも、どこか大人可愛い着こなしが憧れのポイント。ファッションだけでなく、美容の発信も行う。猫の越前と暮らしている。

※【N+】は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※商品詳細表記のない靴および一部のバッグ、アクセサリーなどのファッション雑貨はモデル私物で構成しています。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

提供：株式会社Nプラス

制作：FTN編集部

photographer：Yuumi Hosoya

Hair & Make up：Junko Ota