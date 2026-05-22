こんな新作、待ってた！【ニトリのN+】から、大人に似合う「ブラトップ」が新登場！
今年の春夏、大活躍しそうな注目の新作を発見！ ニトリから生まれたファッションブランド【N+（エヌプラス）】から、初のブラトップが登場。カジュアル見えしすぎることなく、上品に着こなせるのが大人に一押しのポイント。さらに、下着メーカーと共同開発されたアイテムなので、つけ心地も◎。そんな気になる新作を、FTNメディアアイコンの宮本 理三さんがリアルにレポート！ 大人上品なファッションスタイルがファンに人気の宮本さん、新作アイテムの感想は──？
※本記事は、【N+】提供／FTN編集部制作による記事広告です。
3種の新作が登場！
今回、新登場したのは
・ブラトップ アメリカンスリーブタンクトップ
・ブラトップ ボートネックノースリーブ
・ブラトップ キャミソール
の3種類。
それぞれ、「ブラウン」「グレージュ」「ブラック」の3色展開です。
左から ブラトップ アメリカンスリーブタンクトップ \1,790／ブラトップ ボートネックノースリーブ \1,990／ブラトップ キャミソール \1,790
左から ブラトップ アメリカンスリーブタンクトップ \1,790／ブラトップ ボートネックノースリーブ \1,990／ブラトップ キャミソール \1,790
左から ブラトップ アメリカンスリーブタンクトップ \1,790／ブラトップ ボートネックノースリーブ \1,990／ブラトップ キャミソール \1,790
光沢感のある素材なので、艶やかで上品な印象が特徴。さらに、下着メーカーと共同開発したことにより、ホールドの安定感もバッチリ。
サイドのパワーネットが、バストをきちんとサポートしてくれます。さらに、カップの周りと背中当ての部分はメッシュ素材のため、ムレにくい設計。きちんと綺麗に見えつつ、快適な着心地でストレスなく過ごせそう！
FTNメディアアイコンの宮本 理三さんに3種、着てみてＮ+の春コーデを組んでもらいました。
何がすごいって、そのお値段とクオリティ！ N+ブラトップは完売前にココでチェック
【アメスリ】着心地良くてびっくり！ 1枚でも綺麗に着られる
ほんのりシアーフレンチテーラードジャケット \4,990／ブラトップ アメリカンスリーブタンクトップ \1,790／ほんのりシアーバミューダパンツ \3,990／ピンなしロングベルト \2,241／クラック加工合皮トートバッグ \2,990
『程よい肌見せで大人世代にぴったり！ カジュアルすぎず上品なのが素敵』と宮本さん。
『アメスリトップスは、トレンドだけどハードルが高く感じてる人も多いはず。でも、N+のものは、露出しすぎることなくトレンドの形を取り入れられるから、いいなと思いました。首元も開きすぎていないので、大人が1枚でも無理なく着られるブラトップだなと感じました』と絶賛。
ブラトップ アメリカンスリーブタンクトップ \1,790
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【ボートネック】デコルテも綺麗に見せてくれる！ オフィスでも◎
ラーベン編みニットボレロ \3,490／ブラトップ ボートネックノースリーブ \1,990／ウエストシャーリングチェックスカート \3,990／ミニブガッティショルダーバッグ \3,990
『ボートネックのタイプは、より上品で落ち着いた印象。お仕事にも着ていけそうなきちんと感があります』とのこと。
『このグレージュカラーもとっても可愛い！ 白と合わせても馴染むし、黒とも相性◎。グレー感が強くないので、着回しもしやすそう。体型も美しく見せてくれるデザインなので、ブラトップ1枚だと不安という方も、このアイテムだったらトライできるんじゃないかなと思いました』とおすすめ。
ブラトップ ボートネックノースリーブ \1,990
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【キャミソール】自分好みでストラップの調整ができる！
ドライタッチ7分袖テーラードジャケット \4,990／ブラトップ キャミソール \1,790／ギャザーワイドパンツ \3,490／UVカット調光クラシックアイウェア \1,790
『ストラップで自分の好みに長さを調整できるのが嬉しい！』と宮本さん。
『ブラトップのキャミソールだと、胸元の開き加減が気になることが多いのですが、このアイテムならその心配は不要。このキャミは、ツヤっとした素材のアイテムなので、大人のヘルシーな肌見せスタイルにぴったり。カジュアルスタイルから、綺麗めまで何かと重宝しそう』とのこと。
ブラトップ キャミソール \1,790
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N+の魅力って？
N+の店舗で新作をチェックした宮本さん。N+はどうでした？
『ベーシックなカラーだけでなく、ニュアンスカラーもたくさんあって、選んでいて楽しかったです。特に柄物が一押し！ 大人に似合う柄物ってなかなかこの価格で見つけにくい。でも、N+なら手持ちの服にすぐ馴染むような柄アイテムがたくさん。とっても魅力だなと思いました』
『機能性素材も多くて、着心地もとても良かったです！ ウエストゴムのアイテムもたくさんあって、きちんと見えるのにストレスフリーなのは素敵だなと思いました。この価格でこのクオリティは、すごい！ 大人世代におすすめしたいなと思いました』と感動した様子。
春夏アイテムをぜひチェックしてみて！
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宮本 理三：大人が明日から真似したくなるような、リアルなスタイルを発信。157cmの身長でも、すらりと見えるバランスの良いスタイリングが人気。上品さはありつつも、どこか大人可愛い着こなしが憧れのポイント。ファッションだけでなく、美容の発信も行う。猫の越前と暮らしている。
※【N+】は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。
※商品詳細表記のない靴および一部のバッグ、アクセサリーなどのファッション雑貨はモデル私物で構成しています。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
提供：株式会社Nプラス
制作：FTN編集部
photographer：Yuumi Hosoya
Hair & Make up：Junko Ota