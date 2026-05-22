コレ常備したーーーいッ！！【コストコ】朝食・おやつとしてもイケる！「大容量フード」

何かと慌ただしくなりがちな朝、ほっと一息したいおやつタイム、ちょっと空腹を満たしたい時。そんな時のために、手軽に食べられる1品を常備しておきたいと考える人も多いのでは？ 今回は、家族みんなの分を一気に用意できる【コストコ】の「大容量フード」をピックアップ。毎日買って常備したくなるような、魅力的なフードをご紹介します。

見た目もおしゃれでボリューム感バッチリ！

ドライクランベリーとオレンジピールを練り込んだ生地に、スライスアーモンドをトッピングした「オレンジクランベリーマフィン」。重量は1個あたり約150gと、コストコらしいボリューム感で、忙しい時に小腹を満たすのには十分すぎるほどの大きさかも。見た目がおしゃれなところも、グッド。6個入りで、\798（税込）。

程よい甘さで美味しいマフィン

気になる味については、「甘さは程よい感じ」「バターっぽい風味の生地に甘酸っぱいクランベリーとオレンジピールが合ってて美味しい」と、@empireo25さんが感想を投稿しています。リベイクすれば香りや食感が変化して、出来たてのような味を楽しめるかも。

食感、味、香り良し！ 本格ワッフル

「開封の瞬間、バターの香りが広がる」「美味しい」と、@empireo25さんが紹介しているのは「ベルギーバターワッフル」。生地の表面だけでなく中にもパールシュガーが練り込まれているそうで、「“ジャリッ”と響く」「計算された食感」ともコメントしています。加工は日本のコストコで行われているものの、原材料はベルギーから取り寄せられている様子。本格的な味に期待が高まります。

おうちカフェメニューにアレンジしても

@empireo25さん曰く「重量級の満足ワッフル」「ずっしりしてる」という、しっかりとした大きさのベルギーワッフル。はちみつやソースをかけたり、アイスやホイップを添えたりして甘さを足しても良いし、ベーコンやチーズをのせて、食事系にアレンジしても良さそう。休日など時間がある日は、カフェ風プレートにしてゆっくりとした時間を過ごすのもあり。8個入りで、\1,398（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N