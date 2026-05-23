宇野昌磨さんと本田真凜さんがアイスダンスチームを結成を発表

フィギュアスケート男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんと、女子シングルで2016年世界ジュニア選手権を制した本田真凜さんが22日、カップルを結成してアイスダンス競技に挑戦することを発表した。この日、都内で会見。フランス・アルプス地域で開催される2030年の五輪出場を目指す。アイスダンス転向について、宇野さんは「家族にも言ってなかった」と明かし、隣の本田さんが苦笑いするシーンがあった。

会見場にはテレビカメラ20台、報道陣約100人が集まった。2人はこの日の朝、自身のSNSで現役復帰を表明。会見で改めて現役復帰と、アイスダンス挑戦を報告した。今秋からの競技に出場する事を目指しており、将来的な目標は「2030年のオリンピックに出場することです」と2人で声をそろえて語った。

アイスダンス転向について周囲に相談したかという質問に、宇野さんは「僕はそういうことを話す人がいないので……ステファン（・ランビエール氏）には伝えました」とコメント。「Ice Brave（自身がプロデュースするアイスショー）のメンバーも3日前くらいまで知らないくらい、言わなかったりしていたので」という中、恩師にだけは伝えたという回答にX上のファンも反応した。

「ステファンの反応気になる」

「ランビエールには報告済みというか貫通してたのオモロいな…」

「やっぱりランビエールさんに習うとスケーティングを極めるようになるのかしら」

「伝える相手などいないが、ステファンには伝えた（涙）」

「ランビエールには伝えたのかー」

「アイスダンスコーチ誰がつくのかわからんけどランビエールだったら大変」

「ランビエールもサポートしてくれたら最強なんだけど！」

ランビエール門下生では、2度の全日本選手権2位の経験を持つ島田高志郎も昨年、櫛田育良とカップルを結成し、アイスダンスに転向したばかり。「ステファンの日本人愛弟子2人ともアイスダンサーか」「ステファンも教え子が二人アイスダンスに行くと思わなかっただろうな」といった声もあがっていた。



（THE ANSWER編集部）