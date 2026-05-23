白石聖、山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』ヒロインに！ 放送開始は7.5
山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）が主演を務める7月スタートのドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）より、ヒロイン役で白石聖の出演が発表された。白石は日テレ系GP帯ドラマ初ヒロインとなる。また、放送開始日が7月5日に決まった。
【写真】ドラマ『一次元の挿し木』ヒロイン・唯役の白石聖の場面写真を初解禁！
本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受賞した同名小説の実写ドラマ化だ。
ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨をDNA鑑定にかけたところ、行方不明となっていた義理の妹と完全一致した。不可解な鑑定結果に戸惑う中、関係者たちが次々と殺害されていく。さらに、研究室で保管していた人骨も何者かに盗まれてしまう。
失踪した義理の妹の生死と、DNA一致の謎とは――。真相を追う主人公は、やがて予測不能な陰謀へと巻き込まれていく。
本作のヒロイン・石見崎唯（いしみざき・ゆい）役で、白石聖の出演が決定。唯は、山田演じる主人公・七瀬悠が所属する研究室の教授・石見崎明彦のめいで、やがて悠と共に謎を追い、バディなっていく重要人物だ。
好演で注目された大河ドラマ『豊臣兄弟！』明け、初めてのドラマ出演で白石がどんな演技を見せるのか？ 併せて、唯の緊迫感ある場面写真も初解禁された。
白石は「原作を読ませて頂いた時に、『これってどういうこと？』と、手に汗握る、どんどん読み進めたくなる描写がたくさんあったので、それを実際に演じることができる、その世界に入ることができる、ということにすごくワクワクしました」とコメント。
「既に原作を読まれている方にも、また新しい視点でより楽しんで頂けると思いますし、皆さん一緒に考察しながら、SNSでも盛り上げてもらえたら嬉しいです」と言葉を寄せた。
ドラマ『一次元の挿し木』は、日本テレビ系にて7月5日より毎週日曜22時30分放送。
白石、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ヒロイン・石見崎唯役：白石聖
――出演オファーを聞いた時の率直な感想をお願いします。
とても嬉しかったです。原作を読ませて頂いた時に、「これってどういうこと？」と、手に汗握る、どんどん読み進めたくなる描写がたくさんあったので、それを実際に演じることができる、その世界に入ることができる、ということにすごくワクワクしました。
――白石さん演じる唯の役どころは？ ご自身との共通点はありますか？
唯は悠と行動を共にして、謎の真相に迫っていく役どころです。物怖じしない、悠と対照的な部分もあるので、そんなところも悠とのバディ感の中で出していけたらいいなと思っています。演じるのが楽しみなキャラクターなので、ひとつひとつの感情を丁寧に組み立てながら演じていきたいと思います。
――今後の撮影を通して、楽しみなことや心掛けたいことを教えてください。
出来上がった映像を見て、「この登場人物ってこんなふうに動いていたんだ！」と分かる部分もあると思うので、そういった意味では、私も視聴者の皆さんと一緒に理解を深めていくのが楽しみです。ドラマオリジナルのキャラクターもいるので、既に原作を読まれている方にとってもまた新たな奥行きが『一次元の挿し木』という作品に生まれるんじゃないかと思うので、とても楽しみです。
――タイトル『一次元の挿し木』にちなんで、ビジュアルにも様々な花があしらわれています。白石さんの好きな花、もしくは植物はありますか？
金木犀（キンモクセイ）が好きです。その香りで秋の訪れを感じ、小学生の時に歩いた登下校の道を思い出します。少し懐かしくて、センチメンタルな気持ちになります。
――今後も様々なキャストが解禁されます。まだどなたかは明かせませんが、共演者の方々との撮影の中で楽しみなことはありますか？
皆さんがどのようなお芝居をされるのかが何より楽しみです。現場で実際に対峙して、その場で関係性や空気感を構築していくことが楽しみなので、早く現場に入りたいですね。
――今作『一次元の挿し木』にかける意気込みとともに、ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへ、ひとことメッセージをお願いします！
既に原作を読まれている方にも、また新しい視点でより楽しんで頂けると思いますし、皆さん一緒に考察しながら、SNSでも盛り上げてもらえたら嬉しいです。
■中山喬詞プロデューサー（読売テレビ）
突如、現れた1人の女性…山田涼介さん演じる主人公・悠とともに、“200年の時を超えた謎”を追うことになる石見崎唯を白石聖さんに演じていただきます。この唯という役を白石さんにやっていただけて本当に良かった。日々、そう思っています。感謝と尊敬の念しかありません。
真摯にまっすぐに、丁寧に繊細に、唯と向き合おうとする姿。四六時中、唯のことを考えてくださっているであろう姿。唯を魅力的な役にするために、常に全力を尽くす姿。そういった白石さんの姿を、唯に重ねています。誰かのために、想いを馳せられる人。誰かのために、最後まで諦めない人。きっと、唯ってこういう女性なんだなと。
物語の中で、唯は色んな顔を見せます。そのどれもが、愛おしい。愛くるしい。皆さんにも、そう思っていただけると確信しています。悠と唯。単なるバディではない、唯一無二の関係性。2人がどんなストーリーを紡いでいってくれるのか、今から楽しみで仕方ありません。7月5日、一瞬たりとも目が離せない、激動の物語が動き出す――
【写真】ドラマ『一次元の挿し木』ヒロイン・唯役の白石聖の場面写真を初解禁！
本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受賞した同名小説の実写ドラマ化だ。
失踪した義理の妹の生死と、DNA一致の謎とは――。真相を追う主人公は、やがて予測不能な陰謀へと巻き込まれていく。
本作のヒロイン・石見崎唯（いしみざき・ゆい）役で、白石聖の出演が決定。唯は、山田演じる主人公・七瀬悠が所属する研究室の教授・石見崎明彦のめいで、やがて悠と共に謎を追い、バディなっていく重要人物だ。
好演で注目された大河ドラマ『豊臣兄弟！』明け、初めてのドラマ出演で白石がどんな演技を見せるのか？ 併せて、唯の緊迫感ある場面写真も初解禁された。
白石は「原作を読ませて頂いた時に、『これってどういうこと？』と、手に汗握る、どんどん読み進めたくなる描写がたくさんあったので、それを実際に演じることができる、その世界に入ることができる、ということにすごくワクワクしました」とコメント。
「既に原作を読まれている方にも、また新しい視点でより楽しんで頂けると思いますし、皆さん一緒に考察しながら、SNSでも盛り上げてもらえたら嬉しいです」と言葉を寄せた。
ドラマ『一次元の挿し木』は、日本テレビ系にて7月5日より毎週日曜22時30分放送。
白石、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ヒロイン・石見崎唯役：白石聖
――出演オファーを聞いた時の率直な感想をお願いします。
とても嬉しかったです。原作を読ませて頂いた時に、「これってどういうこと？」と、手に汗握る、どんどん読み進めたくなる描写がたくさんあったので、それを実際に演じることができる、その世界に入ることができる、ということにすごくワクワクしました。
――白石さん演じる唯の役どころは？ ご自身との共通点はありますか？
唯は悠と行動を共にして、謎の真相に迫っていく役どころです。物怖じしない、悠と対照的な部分もあるので、そんなところも悠とのバディ感の中で出していけたらいいなと思っています。演じるのが楽しみなキャラクターなので、ひとつひとつの感情を丁寧に組み立てながら演じていきたいと思います。
――今後の撮影を通して、楽しみなことや心掛けたいことを教えてください。
出来上がった映像を見て、「この登場人物ってこんなふうに動いていたんだ！」と分かる部分もあると思うので、そういった意味では、私も視聴者の皆さんと一緒に理解を深めていくのが楽しみです。ドラマオリジナルのキャラクターもいるので、既に原作を読まれている方にとってもまた新たな奥行きが『一次元の挿し木』という作品に生まれるんじゃないかと思うので、とても楽しみです。
――タイトル『一次元の挿し木』にちなんで、ビジュアルにも様々な花があしらわれています。白石さんの好きな花、もしくは植物はありますか？
金木犀（キンモクセイ）が好きです。その香りで秋の訪れを感じ、小学生の時に歩いた登下校の道を思い出します。少し懐かしくて、センチメンタルな気持ちになります。
――今後も様々なキャストが解禁されます。まだどなたかは明かせませんが、共演者の方々との撮影の中で楽しみなことはありますか？
皆さんがどのようなお芝居をされるのかが何より楽しみです。現場で実際に対峙して、その場で関係性や空気感を構築していくことが楽しみなので、早く現場に入りたいですね。
――今作『一次元の挿し木』にかける意気込みとともに、ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへ、ひとことメッセージをお願いします！
既に原作を読まれている方にも、また新しい視点でより楽しんで頂けると思いますし、皆さん一緒に考察しながら、SNSでも盛り上げてもらえたら嬉しいです。
■中山喬詞プロデューサー（読売テレビ）
突如、現れた1人の女性…山田涼介さん演じる主人公・悠とともに、“200年の時を超えた謎”を追うことになる石見崎唯を白石聖さんに演じていただきます。この唯という役を白石さんにやっていただけて本当に良かった。日々、そう思っています。感謝と尊敬の念しかありません。
真摯にまっすぐに、丁寧に繊細に、唯と向き合おうとする姿。四六時中、唯のことを考えてくださっているであろう姿。唯を魅力的な役にするために、常に全力を尽くす姿。そういった白石さんの姿を、唯に重ねています。誰かのために、想いを馳せられる人。誰かのために、最後まで諦めない人。きっと、唯ってこういう女性なんだなと。
物語の中で、唯は色んな顔を見せます。そのどれもが、愛おしい。愛くるしい。皆さんにも、そう思っていただけると確信しています。悠と唯。単なるバディではない、唯一無二の関係性。2人がどんなストーリーを紡いでいってくれるのか、今から楽しみで仕方ありません。7月5日、一瞬たりとも目が離せない、激動の物語が動き出す――