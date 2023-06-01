英中銀の利上げ期待が後退 今週の英経済指標を通過して＝ＮＹ為替 英中銀の利上げ期待が後退 今週の英経済指標を通過して＝ＮＹ為替

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きょうのポンドドルは緩やかな買いが見られ、１．３４ドル台半ばでの推移。２００日線の上に再び浮上しており、買戻しが見られている。一方、ポンド円は一時２１４円台に上昇しており、２１日線を回復。上昇トレンドは現時点では維持しているようだ。



きょうは英国債利回りが低下していたが、今週発表された一連の弱い英経済指標を受けて、市場は英中銀が大幅に利上げするとの見方を後退させている。英雇用統計の弱さと個人消費の減少により、インフレの急上昇リスクが低下したため。短期金融市場では現在、年内の英中銀による利上げを１回は完全に織り込んでいるが、１週間前に織り込まれていた２回は後退させている。



一方、英国債利回りは１０年債で６％まで上昇するリスクがあるとの指摘が出ている。６％は１９９８年以来の水準。政治的不確実性や財政の持続可能性への懸念、そして高水準のエネルギーコストが利回りを押し上げる可能性があるという。



GBP/USD 1.3446 GBP/JPY 213.98 EUR/GBP 0.8636



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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