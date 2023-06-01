U-17日本代表、アジアの頂点に！ 中国に３−２で競り勝ち、最多５度目の優勝を飾る【U-17アジア杯】
小野信義監督が率いるU-17日本代表は、現地５月22日にサウジアラビアで開催されているU-17アジアカップの決勝で、中国と対戦した。
日本のスタメンは以下のとおり。システムは３−４−２−１で、GKは大下幸誠、３バックは元砂晏翔仁ウデンバ、倉橋幸暉、竹内悠三、ダブルボランチは和田武士と岩土そら、ウイングバックは右に長南開史、左に木村風斗、２シャドーは北原槙と里見汰福、１トップに齋藤翔というラインナップだ。
立ち上がりからポゼッションで勝る日本が、相手陣内に攻め込む。小気味良いパスワークで局面を打開し、最終ラインから効果的なロングパスを通す。
相手ボールになれば、素早く攻守を切り替えて組織的な守備で対抗。球際の勝負でも激しく戦う。
主導権を握るなか、31分に先手を取る。和田のパスを受けた里見がドリブルで持ち込むと、ボックス内右から右足を振り抜き、ファーサイドに流し込んだ。
42分には追加点を挙げる。ハイプレスでボールを奪うと、和田の浮き球パスに抜け出した齋藤が確実に押し込む。さらに45＋２分には北原が鋭いミドルを突き刺す。中国に１本もシュートも許さず、日本が３−０で前半を終える。
迎えた後半、48分に日本は失点。左サイドから崩され、最後はワン・シャンのチップキックでゴールを割られた。
勢いづく中国に対し、日本は受けに回る時間が増えるも、慌てることなく強度の高いディフェンスでピンチを未然に潰す。
だが、77分にはビルドアップのミスの流れから元砂がボックス内でファウルし、PKを献上。これをチョウ・ソンユエンに決められて、１点差に詰め寄られる。
難しい状況に追い込まれたが、粘り強く守り抜いた日本。３−２で逃げ切り、最多５度目のアジア制覇を成し遂げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
日本のスタメンは以下のとおり。システムは３−４−２−１で、GKは大下幸誠、３バックは元砂晏翔仁ウデンバ、倉橋幸暉、竹内悠三、ダブルボランチは和田武士と岩土そら、ウイングバックは右に長南開史、左に木村風斗、２シャドーは北原槙と里見汰福、１トップに齋藤翔というラインナップだ。
相手ボールになれば、素早く攻守を切り替えて組織的な守備で対抗。球際の勝負でも激しく戦う。
主導権を握るなか、31分に先手を取る。和田のパスを受けた里見がドリブルで持ち込むと、ボックス内右から右足を振り抜き、ファーサイドに流し込んだ。
42分には追加点を挙げる。ハイプレスでボールを奪うと、和田の浮き球パスに抜け出した齋藤が確実に押し込む。さらに45＋２分には北原が鋭いミドルを突き刺す。中国に１本もシュートも許さず、日本が３−０で前半を終える。
迎えた後半、48分に日本は失点。左サイドから崩され、最後はワン・シャンのチップキックでゴールを割られた。
勢いづく中国に対し、日本は受けに回る時間が増えるも、慌てることなく強度の高いディフェンスでピンチを未然に潰す。
だが、77分にはビルドアップのミスの流れから元砂がボックス内でファウルし、PKを献上。これをチョウ・ソンユエンに決められて、１点差に詰め寄られる。
難しい状況に追い込まれたが、粘り強く守り抜いた日本。３−２で逃げ切り、最多５度目のアジア制覇を成し遂げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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