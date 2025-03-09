南仏で開催中の第79回カンヌ国際映画祭は、23日（現地時間）に授賞式を迎える。2018年の「万引き家族」で最高賞パルムドールに輝いた是枝裕和監督（63）は、最新作「箱の中の羊」（29日公開）で2度目の栄冠を狙う。ダブル主演の夫婦役に綾瀬はるか（41）とお笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）を据える異色の配役も注目を集める同作。是枝監督が現地からリモートで本紙のインタビューに応じ「俳優・大悟」の可能性を語った。

建築家の妻と工務店社長の夫が、ヒューマノイドを息子として迎え入れるところから始まる物語。「機械と木、木とガラス、生者と死者…。全く違う2つの物質を一緒にすることの難しさと面白さを、建築を通して描いている。綾瀬さんの隣に誰を置くか考えた時に、役者じゃない人にしてみようと思った」。テレビ東京で放送されていたバラエティー「ヤギと大悟」で、一般人と接する大悟の姿に「非常にフラット。人間臭さが魅力的」とほれこんでいた是枝監督。「綾瀬さんと大悟さんが並んだら面白い」と直感し、オファーを送った。

「直感が外れたことはない」と自負する是枝監督の思惑通り、大悟は自然体な岡山弁と絶妙な間合いの会話で作品を彩った。撮影中に印象的だったというのが、ヒューマノイドの息子を演じた子役・耼木里夢（10）と対話するシーン。1回目の撮影を終え「もっと感情が出てもいいな」と思った是枝監督は、大悟には内緒で「途中でパパの肩に手を置いて」と耼木に指示した。すると大悟は、肩に置かれた手を自然と握り返した。「子供の手に反応して、自分の感情が出ていた。子役との感情のキャッチボールはなかなかできない。“ああ、素晴らしいな”と思った」と賛辞を送った。

さらに是枝監督が絶賛したのは、大悟のたたずまい。耼木の後ろを歩く大悟の後ろ姿に、映画「菊次郎の夏」でのビートたけし（79）が重なって見えたという。「いつまでも見ていられる背中。ただ歩いている姿が絵になる人はなかなかいない」。

大悟に「歩く姿がすごく良かった」と声をかけると「たけしさんにも“お前の歩く姿を映画で撮りたい”言われたことがあるんです」と返答があったという。歩くだけで絵になる俳優――。「自分で撮ったことはないですが、たけしさんがそうでしたね。勝新（勝新太郎）さんとかもそう」。そうそうたる名前が飛び出した。

2人と並ぶ俳優になり得るか。「なれると思いますけど、本人がお笑いとお芝居のバランスをどう捉えているか」とし、「ハマる役があれば是非またご一緒したい」と再タッグに意欲をのぞかせた。

（塩野 遥寿）

○…日本映画では「万引き家族」以来、8年ぶりとなる是枝監督のオリジナル脚本を完全収録したシナリオブック「箱の中の羊」（KADOKAWA）が、28日に発売される。撮影と編集を終えた後にまとめられた「完成台本」ともいえる一冊。発売日は映画公開前日だが、是枝監督は「最初は本を読まずに映画を見てほしい」とリクエスト。「本を読んでから、もう一回映画を見てほしいな。映画、本、映画の順番ですね」と笑顔を見せた。