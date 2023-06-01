白石聖、山田涼介と“200年の謎”に挑むバディ役 『豊臣兄弟！』後初ドラマでヒロインに【コメント全文】
俳優の白石聖が、Hey! Say! JUMP・山田涼介が主演を務める読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜 後10：30〜後11：25）に出演することが23日、発表された。好演で注目された大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演後、初めてのドラマ出演となり、ヒロイン・石見崎唯（いしみざきゆい）を演じる。
【場面写真】初公開！大学院生役・白衣ビジュアルの山田涼介
原作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。悠に待ち受ける予測不能な陰謀とは。二転三転する真実の果てに想像を絶する結末が待っている。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
白石が演じる唯は、悠が所属する研究室の教授・石見崎明彦の姪。人付き合いが苦手な悠にも物おじせず接する。やがて悠と行動を共にし、DNA一致の謎を追っていく。発表に合わせ、唯の緊迫感ある場面写真も初解禁された。主人公である悠とどのように交わり合っていくのか。物語の鍵を握る役どころとなる。
【コメント全文】
■白石聖（ヒロイン・石見崎唯役）
――出演オファーを聞いた時の率直な感想をお願いします。
とてもうれしかったです。原作を読ませていただいた時に、「これってどういうこと？」と、手に汗握る、どんどん読み進めたくなる描写がたくさんあったので、それを実際に演じることができる、その世界に入ることができる、ということにすごくワクワクしました。
――白石さん演じる唯の役どころは。自身との共通点はありますか。
唯は悠と行動を共にして、謎の真相に迫っていく役どころです。物怖じしない、悠と対照的な部分もあるので、そんなところも悠とのバディ感の中で出していけたらいいなと思っています。演じるのが楽しみなキャラクターなので、ひとつひとつの感情を丁寧に組み立てながら演じていきたいと思います。
――今後の撮影を通して、楽しみなことや心掛けたいことを教えてください。
できあがった映像を見て、「この登場人物ってこんなふうに動いていたんだ！」と分かる部分もあると思うので、そういった意味では、私も視聴者の皆さんと一緒に理解を深めていくのが楽しみです。ドラマオリジナルのキャラクターもいるので、すでに原作を読まれている方にとってもまた新たな奥行きが『一次元の挿し木』という作品に生まれるんじゃないかと思うので、とても楽しみです。
――タイトル『一次元の挿し木』にちなんで、ビジュアルにもさまざまな花があしらわれています。白石さんの好きな花、もしくは植物はありますか。
金木犀（キンモクセイ）が好きです。その香りで秋の訪れを感じ、小学生の時に歩いた登下校の道を思い出します。少し懐かしくて、センチメンタルな気持ちになります。
――今後もさまざまなキャストが解禁されます。まだどなたかは明かせませんが、共演者の方々との撮影の中で楽しみなことはありますか。
皆さんがどのようなお芝居をされるのかが何より楽しみです。現場で実際に対峙して、その場で関係性や空気感を構築していくことが楽しみなので、早く現場に入りたいですね。
――今作『一次元の挿し木』にかける意気込みとともに、ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへ、ひとことメッセージをお願いします！
すでに原作を読まれている方にも、また新しい視点でより楽しんでいただけると思いますし、皆さん一緒に考察しながら、SNSでも盛り上げてもらえたらうれしいです。
■中山喬詞氏（読売テレビプロデューサー）
突如、現れた1人の女性…山田涼介さん演じる主人公・悠とともに、“200年の時を超えた謎”を追うことになる石見崎唯を白石聖さんに演じていただきます。この唯という役を白石さんにやっていただけて本当に良かった。日々、そう思っています。感謝と尊敬の念しかありません。真摯にまっすぐに、丁寧に繊細に、唯と向き合おうとする姿。四六時中、唯のことを考えてくださっているであろう姿。唯を魅力的な役にするために、常に全力を尽くす姿。そういった白石さんの姿を、唯に重ねています。誰かのために、想いを馳せられる人。誰かのために、最後まで諦めない人。きっと、唯ってこういう女性なんだなと。物語の中で、唯はいろんな顔を見せます。そのどれもが、愛おしい。愛くるしい。皆さんにも、そう思っていただけると確信しています。悠と唯。単なるバディではない、唯一無二の関係性。2人がどんなストーリーを紡いでいってくれるのか、今から楽しみで仕方ありません。
7月5日、一瞬たりとも目が離せない、激動の物語が動き出す――
【場面写真】初公開！大学院生役・白衣ビジュアルの山田涼介
原作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』。遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田）は、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽を忘れられず、彼女は生きていると信じている。そんなある日、古人骨のDNA鑑定をしたことから、悠は事件に巻き込まれることに。悠に待ち受ける予測不能な陰謀とは。二転三転する真実の果てに想像を絶する結末が待っている。時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリーとなる。
【コメント全文】
■白石聖（ヒロイン・石見崎唯役）
――出演オファーを聞いた時の率直な感想をお願いします。
とてもうれしかったです。原作を読ませていただいた時に、「これってどういうこと？」と、手に汗握る、どんどん読み進めたくなる描写がたくさんあったので、それを実際に演じることができる、その世界に入ることができる、ということにすごくワクワクしました。
――白石さん演じる唯の役どころは。自身との共通点はありますか。
唯は悠と行動を共にして、謎の真相に迫っていく役どころです。物怖じしない、悠と対照的な部分もあるので、そんなところも悠とのバディ感の中で出していけたらいいなと思っています。演じるのが楽しみなキャラクターなので、ひとつひとつの感情を丁寧に組み立てながら演じていきたいと思います。
――今後の撮影を通して、楽しみなことや心掛けたいことを教えてください。
できあがった映像を見て、「この登場人物ってこんなふうに動いていたんだ！」と分かる部分もあると思うので、そういった意味では、私も視聴者の皆さんと一緒に理解を深めていくのが楽しみです。ドラマオリジナルのキャラクターもいるので、すでに原作を読まれている方にとってもまた新たな奥行きが『一次元の挿し木』という作品に生まれるんじゃないかと思うので、とても楽しみです。
――タイトル『一次元の挿し木』にちなんで、ビジュアルにもさまざまな花があしらわれています。白石さんの好きな花、もしくは植物はありますか。
金木犀（キンモクセイ）が好きです。その香りで秋の訪れを感じ、小学生の時に歩いた登下校の道を思い出します。少し懐かしくて、センチメンタルな気持ちになります。
――今後もさまざまなキャストが解禁されます。まだどなたかは明かせませんが、共演者の方々との撮影の中で楽しみなことはありますか。
皆さんがどのようなお芝居をされるのかが何より楽しみです。現場で実際に対峙して、その場で関係性や空気感を構築していくことが楽しみなので、早く現場に入りたいですね。
――今作『一次元の挿し木』にかける意気込みとともに、ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへ、ひとことメッセージをお願いします！
すでに原作を読まれている方にも、また新しい視点でより楽しんでいただけると思いますし、皆さん一緒に考察しながら、SNSでも盛り上げてもらえたらうれしいです。
■中山喬詞氏（読売テレビプロデューサー）
突如、現れた1人の女性…山田涼介さん演じる主人公・悠とともに、“200年の時を超えた謎”を追うことになる石見崎唯を白石聖さんに演じていただきます。この唯という役を白石さんにやっていただけて本当に良かった。日々、そう思っています。感謝と尊敬の念しかありません。真摯にまっすぐに、丁寧に繊細に、唯と向き合おうとする姿。四六時中、唯のことを考えてくださっているであろう姿。唯を魅力的な役にするために、常に全力を尽くす姿。そういった白石さんの姿を、唯に重ねています。誰かのために、想いを馳せられる人。誰かのために、最後まで諦めない人。きっと、唯ってこういう女性なんだなと。物語の中で、唯はいろんな顔を見せます。そのどれもが、愛おしい。愛くるしい。皆さんにも、そう思っていただけると確信しています。悠と唯。単なるバディではない、唯一無二の関係性。2人がどんなストーリーを紡いでいってくれるのか、今から楽しみで仕方ありません。
7月5日、一瞬たりとも目が離せない、激動の物語が動き出す――