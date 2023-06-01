白石聖、山田涼介と“200年の謎”に挑むバディ役 『豊臣兄弟！』後初ドラマでヒロインに【コメント全文】

白石聖、山田涼介と“200年の謎”に挑むバディ役 『豊臣兄弟！』後初ドラマでヒロインに【コメント全文】