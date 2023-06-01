6月の日本武道館公演でモーニング娘。’26を卒業する牧野真莉愛（25）が、ラスト写真集「モーニング娘。牧野真莉愛」（ワニブックス）を卒業日6月24日に発売する。23日、イメージカットを公開した。

ラストステージを前に沖縄で撮影を行い、「正統派アイドルの完成形」を収めた。11年9カ月在籍したモーニング娘。での青春の日々、まぶしい笑顔、真っすぐなまなざし、ふと見せるはかなさなど、アイドル人生のすべてを刻んでいるという。

牧野は「アイドル牧野真莉愛の完成形と言える作品になった」と自信をみせている。

◆牧野真莉愛コメント

急きょラスト写真集発売に向けて、スタッフの皆さんが動いて下さいました。数週間後にはもう沖縄で撮影していて、自分でも驚くくらいのスピード感でした。

撮影はたった1日。今までの写真集で一番短い撮影時間でしたが、18歳、20歳の写真集や全集を手がけてくださったスタッフの皆さんが集結してくださって、“アイドル・牧野真莉愛の完成形”と言える作品になったと思っています。牧野真莉愛、これで本当に“思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができました”。

これまで写真集に携わってくださった全ての皆さま、そして応援してくださったファンの皆さま、本当にありがとうございます。モーニング娘。として最後の牧野真莉愛の写真集。ぜひ皆さんの目に焼き付けて下さい。