NY株式22日（NY時間14:05）（日本時間03:05）
ダウ平均　　　50720.67（+435.01　+0.87%）
ナスダック　　　26408.50（+115.40　+0.44%）
CME日経平均先物　63645（大証終比：+305　+0.48%）

欧州株式22日終値
英FT100　 10466.26（+22.79　+0.22%）
独DAX　 24888.56（+281.79　+1.15%）
仏CAC40　 8115.75（+29.75　+0.37%）

米国債利回り
2年債　 　4.121（+0.038）
10年債　 　4.558（-0.012）
30年債　 　5.064（-0.028）
期待インフレ率　 　2.410（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.038（-0.060）
英　国　　4.897（-0.068）
カナダ　　3.541（-0.006）
豪　州　　4.922（-0.043）
日　本　　2.750（-0.011）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.21（-0.14　-0.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4521.30（-21.20　-0.47%）

ビットコイン（ドル）
76665.31（-970.40　-1.25%）
（円建・参考値）
1219万8984円（-154410　-1.25%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ