ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４３５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間14:05）（日本時間03:05）
ダウ平均 50720.67（+435.01 +0.87%）
ナスダック 26408.50（+115.40 +0.44%）
CME日経平均先物 63645（大証終比：+305 +0.48%）
欧州株式22日終値
英FT100 10466.26（+22.79 +0.22%）
独DAX 24888.56（+281.79 +1.15%）
仏CAC40 8115.75（+29.75 +0.37%）
米国債利回り
2年債 4.121（+0.038）
10年債 4.558（-0.012）
30年債 5.064（-0.028）
期待インフレ率 2.410（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（-0.060）
英 国 4.897（-0.068）
カナダ 3.541（-0.006）
豪 州 4.922（-0.043）
日 本 2.750（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.21（-0.14 -0.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4521.30（-21.20 -0.47%）
ビットコイン（ドル）
76665.31（-970.40 -1.25%）
（円建・参考値）
1219万8984円（-154410 -1.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50720.67（+435.01 +0.87%）
ナスダック 26408.50（+115.40 +0.44%）
CME日経平均先物 63645（大証終比：+305 +0.48%）
欧州株式22日終値
英FT100 10466.26（+22.79 +0.22%）
独DAX 24888.56（+281.79 +1.15%）
仏CAC40 8115.75（+29.75 +0.37%）
米国債利回り
2年債 4.121（+0.038）
10年債 4.558（-0.012）
30年債 5.064（-0.028）
期待インフレ率 2.410（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（-0.060）
英 国 4.897（-0.068）
カナダ 3.541（-0.006）
豪 州 4.922（-0.043）
日 本 2.750（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.21（-0.14 -0.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4521.30（-21.20 -0.47%）
ビットコイン（ドル）
76665.31（-970.40 -1.25%）
（円建・参考値）
1219万8984円（-154410 -1.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ