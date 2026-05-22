きっと彼なら大丈夫！結婚前にチェックすべき“安心感男子”の「特徴」
恋愛と結婚って似ているようでまったく別物。長く一緒に歩んでいくなら、やっぱり大事なのは“安心感”です。そこで今回は、結婚前にチェックすべき“安心感男子”の「特徴」を紹介します。
言ったことをちゃんと守れる
「ごめん、忘れてた」が当たり前になっている男性より、「一度言ったことはきちんと実行する」男性の方が圧倒的に信頼できます。小さな約束を守れる人は、大きな出来事でも誠実に向き合えるもの。責任感や謙虚さがある男性なら、「この人となら大丈夫」と思える安心感につながります。
金銭感覚が現実的で安心できる
結婚後にトラブりやすいのが“お金”の問題。見栄で散財する、計画性ゼロの浪費家といった男性との結婚は不安しかありません。貯金が習慣化していて、必要なときにきちんとお金をかけられる“バランス型”の男性が理想でしょう。また、一緒に生活していく中で「無理なく安心できる」と思える金銭感覚の持ち主であることも重要です。
困難なときに一緒に踏ん張ろうとしてくれる
結婚生活は楽しいことばかりではなく、予期せぬ困難に直面することも。そんな時に逃げずに向き合ってくれるか、一緒に踏ん張ろうとしてくれるかは大切なポイントです。常に「俺たち」で物事を考えてくれる男性は、長い人生を一緒に歩む最高のパートナーになってくれるでしょう。
「好き」という気持ちは結婚のスタートには必要だけど、それだけじゃ一生は乗り越えられません。安心して未来を考えられる相手かどうか、必ず今回挙げたポイントを結婚を決める前にチェックしてくださいね。
🌼誠実で一途。交際相手にふさわしい「大当たり男性」の見分け方