「それ覚えてるんだ…」男性は本命の前でだけ“記憶力”を発揮する
「そんな話したっけ？」
自分では忘れていたことを、男性の方が覚えていたことありませんか？男性は本命相手に対して、“記憶の残り方”が自然と変わっていきます。
“小さな情報”まで記憶に残る
男性は本命相手には、大きな出来事だけではなく、細かな会話も記憶に残ります。好きな食べ物、苦手なこと、最近ハマっているものなど、「前に言ってたよね」と自然に出てくるでしょう。これは単なる記憶力の良さだけではなく、“興味の向き方”の違い。人は気になる相手ほど、情報を無意識に拾うものなのです。
“前の会話”を自然につなげる
男性は本命相手との会話を、その場だけで終わらせません。「この前話してたやつどうなった？」と、前回の内容を自然につなげてくるでしょう。ここには、“会話を積み重ねて関係を深めたい”意識が表れています。
“覚えていたこと”をちゃんと使う
男性は本命相手には、記憶していることを「覚えている」だけで終わりません。「これ好きだったよね」と相手に合わせて選んだり、気遣いにつなげたりするものです。この“記憶の使い方”にこそ、男性の本気度が表れているでしょう。
あなたの小さな話をどこまで覚えていて、どう次の行動につなげているか。そこを観察していれば、男性の本心はかなりわかりやすく見えてきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼会話していればわかる。あなただけに「優しい男性」の見分け方