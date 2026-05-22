「最近“人付き合いがしんどい”…」大人世代で増える“人と距離を置きたくなる”現象
「前みたいに頻繁に人と会いたいと思わなくなった」「LINEの返信すら、少し面倒に感じる日がある」
そんな変化、ありませんか？以前は楽しかった集まりでも、最近は“気疲れ”を感じやすくなってきたという40代・50代は少なくありません。それは仕事や家庭、人間関係など、日常的に“気を遣う時間”が増えてきているからでしょう。だからこそ、“無理に付き合い続ける”より、“疲れすぎない距離感”を大切にする考え方も広がっています。
“人嫌い”ではなく、“会話疲れ”かも
「誰とも会いたくない」と感じると、「性格が変わったのかな」と不安になる人もいるはず。ただ実際は、人間関係そのものが嫌になったというより、“人といるだけで疲れやすくなっている”ケースも少なくありません。
会話では、相手の表情を読む、話題を選ぶ、空気を気にするなど、想像以上にエネルギーを使っています。特に、大人世代は“常に気を張る状態”が続きやすい時期。以前より「人と会うだけで疲れる」と感じやすくなるのも、自然な変化のひとつです。
“量より質”の付き合い方へ変わっていく
最近は「全部の誘いにちゃんと応える」より、「安心できる相手との時間を大切にしたい」と考える人も増えつつあります。
無理な飲み会を減らしたり、返信を急ぎすぎなかったり、“疲れない距離感”へ変わっていくのは、大人世代らしい人間関係の変化と言えるでしょう。実際、“常に誰かとつながっている状態”より、“ひとりで回復する時間”を優先したくなる人も少なくありません。
“少し距離を置きたい時期”があってもいい
疲れが溜まっている時ほど、人は静かな時間を求めやすくなることがあります。特に真面目な人ほど、「ちゃんと返事しなきゃ」「嫌われたくない」と頑張りすぎてしまうものです。
だからこそ、“無理に元気に振る舞う”より、「今は少し休みたい」と自分の気持ちを認めることが大切。人間関係は、“頑張って維持するもの”だけではないのです。
「最近、人付き合いがしんどい」と感じるようになったのは、疲れた心を守ろうとしているサインかも。“無理しない人付き合い”を選ぶことは、とても自然な変化のひとつです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は心理学・コミュニケーション・生活習慣の一般的知見を参考に編集部で構成しています
🌼人間関係に疲れる人と、心地よい距離を保てる人。その差は“境界線の引き方”です