ダイエット中、スポーツドリンクはNG？大人世代が知っておきたい“飲み分け”の正解
暑くなってくると、つい手が伸びるスポーツドリンク。「ダイエット中は避けた方がいいのかな？」と迷ったことはありませんか？一方で、汗をかく時期は水分補給も重要になります。スポーツドリンクも水も、それぞれ役割が違うからこそ“どう飲み分けるか”がポイントです。
スポーツドリンクは“吸収を助けやすい”が、飲み方に注意も必要
スポーツドリンクには糖分や電解質が含まれており、汗をかいたときの水分補給をサポートしやすいのが特徴。特に長時間の運動や屋外活動では、水分だけでなく電解質も失われやすくなるため、補助的に役立つことがあります。
一方で、スポーツドリンクには吸収を助けるための糖分も含まれているため、運動量が少ない場面では飲み過ぎに要注意。普段の水代わりとして何本も飲む習慣になると、結果として糖分の摂取量が増えやすくなります。
水は“日常で整えやすい”が、汗の量によっては工夫も必要
一方で、水は余計な糖分を含まないため、日常的な水分補給として取り入れやすいのが特徴。普段の生活では、水やお茶をベースにした方が、全体のバランスを整えやすくなります。
ただし、大量に汗をかく場面では、水だけでは水分不足に陥るケースも。日常生活では水やお茶で十分なことも多い一方、汗の量が多い場面ではスポーツドリンクを補助的に活用する考え方もあります。
ダイエット中こそ“飲み分け”の視点が重要
ダイエット中はスポーツドリンクを避けるべきなのか、水だけが正解なのか、どちらが正解というわけではありません。体型を整えている人ほど“飲み分け”を意識しているもの。普段は水をベースにしつつ、汗をかいた日はスポーツドリンクを補助的に取り入れるくらいの柔軟さが、無理なく続けられるダイエットにつながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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