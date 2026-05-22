同じ体型でも差が出る理由。姿勢がきれいな人がやっている３つのこと
「体重はそこまで変わっていないのに、なんだか体が重たく見えるようになってきた」と感じていませんか？大人世代は、体型だけでなく“姿勢の崩れ”でも印象が変わりやすくなるもの。一方で、特別細いわけではないのに、スッキリ見える人もいます。その差は、“立ち方”や“体の使い方”にあるのです。
“力みすぎない姿勢”を意識している
姿勢がきれいな人は、常に力を入れ続けているわけではありません。お腹を必要以上に固め続けず、呼吸が止まらない自然な姿勢を意識しています。
“長時間同じ姿勢”を続けすぎない
姿勢が崩れやすくなる原因のひとつが“座りっぱなし”。特にスマホやPCを見る時間が長いと、首が前に出やすくなり、背中も丸まりやすくなります。
姿勢がきれいな人は、こまめに立つ、肩を回す、軽く伸びをするなど、小さく動く習慣を入れているもの。最近は、“運動不足”だけでなく、“動かない時間の長さ”が姿勢に影響すると言われることもあります。
“足裏全体”で立っている
意外と差が出るのが、“立っているときの重心”です。姿勢がきれいな人は、つま先側に重心をかけすぎず、足裏全体で立っています。
逆に、前重心になると、首や腰に力が入りやすくなり、全体が疲れた印象に見えるように。立ったときに、一度“足裏全体に体重が乗っているか”を確認するだけでも、見え方は変わりやすくなります。
姿勢のきれいさは、特別な筋力だけで決まるものではありません。まずは、力みすぎないこと、同じ姿勢を続けすぎないこと、重心を偏らせないことの３つを積み重ねることで、“スッキリ見える姿勢”に整えていきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼頑張っても痩せにくい人、頑張った分痩せられる人。その差は“我慢の使い方”です