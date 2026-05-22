【40代・50代】足元の抜け感で今っぽく。2026春夏「パンプス」正解コーデ３選
パンプスを履いていて「どこか今っぽく見えない」と感じることはありませんか？きれいめの定番シューズだからこそ、合わせ方によって“重たさ”が出やすいのがパンプス。2026春夏は、“きれいに履く”より、“抜け感をつくる”バランスがトレンドです。足元に軽さをつくるだけで、大人コーデはグッと今っぽく整います。
【細ストラップ × ワイドパンツ】肌見せで軽さをつくる
ワイドパンツのようにボリューム感のあるボトムは、足元まで重たく見えることも。そんなときは、華奢ストラップのパンプスで“肌が少し抜ける”バランスを意識すると、全体が軽やかに整います。
▲華奢ストラップで、ワイドパンツに軽さをプラス
2026春夏は、シアー素材や落ち感のあるアイテムも人気。パンプスだけをきれいめに寄せるのではなく、ラフなTシャツや透け感シャツと合わせることで、頑張りすぎない大人カジュアルにまとまります。
【丸みパンプス × デニム】頑張りすぎないきれいめが今っぽい
シャープすぎるパンプスは、少しコンサバに見えやすいことも。今季は、丸みのあるシルエットやローヒールなど、“力の抜けたきれいめ”のほうが今っぽい印象につながります。
▲デニム合わせでも、足元は自然に品よく
デニムに合わせるなら、黒Tや肩掛けニットなど、少しラフなくらいがちょうどいいバランス。スニーカー感覚で自然にパンプスを取り入れることで、大人カジュアルもアカ抜けて見えます。
【淡色パンプス × エクリュ配色】配色をつないで軽やかに
2026春夏は、白黒をはっきり分けるより、やわらかい色同士をなじませる配色がトレンド。パンプスも黒ではなく、アイボリーやグレージュなどを選ぶことで、足元だけ浮かず自然に馴染みます。
▲白を浮かせずなじませると、コーデ全体が軽く見える
杢グレーやエクリュデニムのような柔らかい色をつなげると、コーデ全体も軽やかな印象に。パンプスだけを主張させないことで、今っぽい抜け感が生まれます。
2026春夏のパンプスコーデは、“きれいにまとめる”より、“軽さを残す”ことが鍵。華奢ストラップや丸みシルエット、やわらかい配色を取り入れることで、足元は自然に今っぽく整います。まずは“足元が重たく見えていないか”を見直すことから、春夏コーデをアップデートしてみてはいかがでしょうか。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼なんとなく今っぽく見えない？40代・50代のコーデの印象を左右する「靴」の正解バランス