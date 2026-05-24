【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年5月25日〜5月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月25日〜5月31日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月18日〜5月24日｜総合運＆恋愛運TOP３
『見えていない部分も解決していきましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
わからないことや見えない事実があるものの、それには蓋をして突き進んでいくようです。でも探りを入れてパズルを解いてからの方が、得られるものも変わっていくでしょう。仕事や公の場では自分をカッコつけて地位などをひけらかさない方が、周囲の人達に気に入ってもらえやすいです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
同じアプローチの仕方や同じ向き合い方をして、相手に「変わらない人だな」と思われてしまいそうです。相手に褒められたことだけを続けるようにしましょう。シングルの方は、普段の関わる人を制限している人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が一旦自分の恋愛観などを見直しています。
｜時期｜
5月25日 過去を捨てる ／ 5月30日 自分を守る
｜ラッキーアイテム｜
硬貨
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞