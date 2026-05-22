¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ½¤Àµ¡§ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Û ½¤Àµ¡§ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Û ½¤Àµ¡§ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Û 2026Ç¯5·î22Æü 23»þ11Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê5·î¡Ë23:00 ·ë²Ì¡¡44.8 Í½ÁÛ¡¡48.2¡¡Á°²ó¡¡48.2 ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô³ÎÊóÃÍ¤ÎÈ¯É½ ²Ã·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¹Û¹©¶ÈÀ½ÉÊ²Á³Ê¡Û ²Ã·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¾®ÇäÇä¾å¹â¡Û