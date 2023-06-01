ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３７１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間12:15）（日本時間01:15）
ダウ平均 50657.08（+371.42 +0.74%）
ナスダック 26435.11（+142.01 +0.54%）
CME日経平均先物 63550（大証終比：+210 +0.33%）
欧州株式22日GMT16:15
英FT100 10466.26（+22.79 +0.22%）
独DAX 24888.56（+281.79 +1.15%）
仏CAC40 8115.75（+29.75 +0.37%）
米国債利回り
2年債 4.132（+0.049）
10年債 4.574（+0.004）
30年債 5.080（-0.012）
期待インフレ率 2.402（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（-0.060）
英 国 4.897（-0.068）
カナダ 3.532（-0.015）
豪 州 4.922（-0.043）
日 本 2.750（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝97.28（+0.93 +0.97%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4519.20（-23.30 -0.51%）
ビットコイン（ドル）
76735.50（-900.21 -1.16%）
（円建・参考値）
1221万6292円（-143313 -1.16%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50657.08（+371.42 +0.74%）
ナスダック 26435.11（+142.01 +0.54%）
CME日経平均先物 63550（大証終比：+210 +0.33%）
欧州株式22日GMT16:15
英FT100 10466.26（+22.79 +0.22%）
独DAX 24888.56（+281.79 +1.15%）
仏CAC40 8115.75（+29.75 +0.37%）
米国債利回り
2年債 4.132（+0.049）
10年債 4.574（+0.004）
30年債 5.080（-0.012）
期待インフレ率 2.402（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（-0.060）
英 国 4.897（-0.068）
カナダ 3.532（-0.015）
豪 州 4.922（-0.043）
日 本 2.750（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝97.28（+0.93 +0.97%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4519.20（-23.30 -0.51%）
ビットコイン（ドル）
76735.50（-900.21 -1.16%）
（円建・参考値）
1221万6292円（-143313 -1.16%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ