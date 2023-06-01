NY株式22日（NY時間12:15）（日本時間01:15）
ダウ平均　　　50657.08（+371.42　+0.74%）
ナスダック　　　26435.11（+142.01　+0.54%）
CME日経平均先物　63550（大証終比：+210　+0.33%）

欧州株式22日GMT16:15
英FT100　 10466.26（+22.79　+0.22%）
独DAX　 24888.56（+281.79　+1.15%）
仏CAC40　 8115.75（+29.75　+0.37%）

米国債利回り
2年債　 　4.132（+0.049）
10年債　 　4.574（+0.004）
30年債　 　5.080（-0.012）
期待インフレ率　 　2.402（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.038（-0.060）
英　国　　4.897（-0.068）
カナダ　　3.532（-0.015）
豪　州　　4.922（-0.043）
日　本　　2.750（-0.011）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝97.28（+0.93　+0.97%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4519.20（-23.30　-0.51%）

ビットコイン（ドル）
76735.50（-900.21　-1.16%）
（円建・参考値）
1221万6292円（-143313　-1.16%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ