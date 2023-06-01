NY株式22日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均　　　50727.24（+441.58　+0.88%）
ナスダック　　　26451.38（+158.28　+0.60%）
CME日経平均先物　63610（大証終比：+270　+0.42%）

欧州株式22日終値
英FT100　 10466.26（+22.79　+0.22%）
独DAX　 24888.56（+281.79　+1.15%）
仏CAC40　 8115.75（+29.75　+0.37%）

米国債利回り
2年債　 　4.125（+0.042）
10年債　 　4.568（-0.002）
30年債　 　5.079（-0.013）
期待インフレ率　 　2.410（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.038（-0.060）
英　国　　4.897（-0.068）
カナダ　　3.548（+0.001）
豪　州　　4.922（-0.043）
日　本　　2.750（-0.011）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.32（-0.03　-0.03%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4515.30（-27.20　-0.60%）

ビットコイン（ドル）
76856.25（-779.46　-1.00%）
（円建・参考値）
1223万1672円（-124051　-1.00%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ