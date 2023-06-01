ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４４１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 50727.24（+441.58 +0.88%）
ナスダック 26451.38（+158.28 +0.60%）
CME日経平均先物 63610（大証終比：+270 +0.42%）
欧州株式22日終値
英FT100 10466.26（+22.79 +0.22%）
独DAX 24888.56（+281.79 +1.15%）
仏CAC40 8115.75（+29.75 +0.37%）
米国債利回り
2年債 4.125（+0.042）
10年債 4.568（-0.002）
30年債 5.079（-0.013）
期待インフレ率 2.410（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（-0.060）
英 国 4.897（-0.068）
カナダ 3.548（+0.001）
豪 州 4.922（-0.043）
日 本 2.750（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.32（-0.03 -0.03%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4515.30（-27.20 -0.60%）
ビットコイン（ドル）
76856.25（-779.46 -1.00%）
（円建・参考値）
1223万1672円（-124051 -1.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50727.24（+441.58 +0.88%）
ナスダック 26451.38（+158.28 +0.60%）
CME日経平均先物 63610（大証終比：+270 +0.42%）
欧州株式22日終値
英FT100 10466.26（+22.79 +0.22%）
独DAX 24888.56（+281.79 +1.15%）
仏CAC40 8115.75（+29.75 +0.37%）
米国債利回り
2年債 4.125（+0.042）
10年債 4.568（-0.002）
30年債 5.079（-0.013）
期待インフレ率 2.410（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（-0.060）
英 国 4.897（-0.068）
カナダ 3.548（+0.001）
豪 州 4.922（-0.043）
日 本 2.750（-0.011）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝96.32（-0.03 -0.03%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4515.30（-27.20 -0.60%）
ビットコイン（ドル）
76856.25（-779.46 -1.00%）
（円建・参考値）
1223万1672円（-124051 -1.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ