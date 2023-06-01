FRB¿·µÄÄ¹¤Ë¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç½¢Ç¤ÀëÀÀ¼°
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç22Æü¡¢FRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¿·¤·¤¤µÄÄ¹¤Î½¢Ç¤ÀëÀÀ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤¬Àµ¼°¤ËµÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
FRB¿·µÄÄ¹¤Î½¢Ç¤ÀëÀÀ¼°¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç22Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µÍý»ö¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¡Ê56¡Ë¤¬FRB¤ÎÂè17ÂåµÄÄ¹¤ËÀµ¼°¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤ò¸«¤ë¤Ê¡£Ã¯¤â¸«¤ë¤Ê¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡×
FRB¡¦¥¦¥©¡¼¥·¥å¿·µÄÄ¹
¡Ö»ä¤Ï²áµî¤ÎÀ®¸ù¤È¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é²þ³×»Ö¸þ¤ÎÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
µÄÄ¹¤ÎÇ¤´ü¤Ï4Ç¯¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½Å¤Í¤ÆÍø²¼¤²¤òµá¤á¤ëÃæ¡¢¶âÍ»À¯ºö·èÄê¤ÎµÄÏÀ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¥¦¥©¡¼¥·¥å¿·µÄÄ¹¤¬FRB¤ÎÆÈÎ©À¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥©¡¼¥·¥å¿·µÄÄ¹¤Ï¶âÍ»Âç¼ê¤Î¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2006Ç¯¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î35ºÐ¤ÇFRBÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2011Ç¯¤Þ¤ÇÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£