Æü·Ð225ÀèÊª¡§23Æü2»þ¡á280±ß¹â¡¢6Ëü3620±ß
¡¡23Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ280±ß¹â¤Î6Ëü3620±ß¤ÈµÞ¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ6Ëü3339.07±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï280.93±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï8145Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3897¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ3¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.54¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 63620¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+280¡¡¡¡¡¡¡¡8145
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 63610¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+270¡¡¡¡¡¡171138
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3897¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡ 11115
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 35335¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡¡¡ 314
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 821¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡1012
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3897¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ3¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.54¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 63620¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+280¡¡¡¡¡¡¡¡8145
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 63610¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+270¡¡¡¡¡¡171138
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3897¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡ 11115
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 35335¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡¡¡ 314
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 821¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡1012
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹