ºå¿À¡¦²¼Â¼³¤æÆ¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×23Ç¯¥É¥é1¡¢TJ¼ê½Ñ·Ð¤ÆÂÔË¾¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡ºÇÂ®152¥¥í
¡¡¡þ¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¨¡2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯5·î22Æü¡¡SGLÆôºê¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦²¼Â¼³¤æÆÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊSGL¡Ë¤ÇÂÔË¾¤Î¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£8²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤Æ1²ó1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£24Ç¯4·î¤Ë¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¡×¤ò¼õ¤±¤¿3Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎËë¤¬³«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯È¾¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤ì¤¿¡£ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¶ì¤·¤ó¤ÀÆü¡¹¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸÷¤¬º¹¤·¤¿¡£23Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ë±¦Éª¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÂÐ³°»î¹ç¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÀÄ³ØÂç4Ç¯»þ¡¢Âç³ØºÇ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿23Ç¯11·î20Æü¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ·è¾¡¡¢·ÄÂçÀï°ÊÍè¡£Åê¤²¤ë»Ñ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¸×ÅÞ¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï152¥¥í¤ò·×Â¬¡£2»Í»àµå¤ÈÀ©µå¤òÍð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¿ùËÜ¡¢²£»³À»¤òÏ¢Â³¤ÇÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²ÈÂ²¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÍ¤è¤ê¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¤À¤È»×¤¦¡£¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢Ìîµå¤ÎÏÃ¤ò¶ËÎÏ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£ÌÜ¤Ë¤Ï¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ë914Æü¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¥Þ¥¦¥ó¥É¡£´üÂÔ¤Î¥É¥é1°Ì±¦ÏÓ¤¬´°Á´Éü³è¤Ø¸þ¤±¤Æ³Î¤«¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë
¡¡¡þ²¼Â¼¡¡³¤æÆ¡Ê¤·¤â¤à¤é¡¦¤«¤¤¤È¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë3·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£ÀÄ³ØÂç¤Ç¤ÏÅìÅÔ¥ê¡¼¥°1ÉôÄÌ»»7¾¡¡£23Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿ÀÆþ¤ê¡£24Ç¯4·î¤Ë±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢25Ç¯¤Þ¤Ç1¡¢2·³¤È¤â¤ËÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£1¥á¡¼¥È¥ë74¡¢70¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¡Ú²¼Â¼¡¢¼ê½Ñ¤«¤é¤Î·Ð²á¡Û
¢¦24Ç¯4·î11Æü¡¡¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò´û¤Ë¼õ¤±¡¢Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òµåÃÄ¤¬È¯É½¡£
¡¡¢¦10·î22Æü¡¡¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ·Ð¸³¼Ô¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¾Ç¤é¤º¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÄ´À°¤·¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¢¦25Ç¯4·î10Æü¡¡SGLÆôºê¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤ÆÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤Æ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¡£
¡¡¢¦8·î17Æü¡¡SGLÆôºê¤Ç¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ËÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô6¿Í¤òÁê¼ê¤ËºÇÂ®153¥¥í¤ò·×Â¬¡£²¼½Ü¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¸å¤ÏÉÔÄ´¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¡£
¡¡¢¦26Ç¯1·î29Æü¡¡SGLÆôºê¤ÇÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤Æ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤òºÆ³«¡£
¡¡¢¦2·î14Æü¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×µ¹ÌîºÂÁÈ¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤ÆÆ£Àî´ÆÆÄ¤é1·³¼óÇ¾¿Ø¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¡£
¡¡¢¦4·î26Æü¡¡1·³¤ÎÎý½¬¤Ë½é»²²Ã¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤é¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç60µå¡£
¡¡¢¦5·î15Æü¡¡SGLÆôºê¤Ç¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ËÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô10¿Í¤òÁê¼ê¤Ë38µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ5»°¿¶¡£