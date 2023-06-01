サッカー元日本代表の柿谷曜一朗が、プロ入り初となる2得点を挙げた翌日に、退団を余儀なくされたという驚愕の過去を告白。あまりに身勝手な理由での転落劇に、平成ノブシコブシ・吉村崇が「ふざけんなよマジで！」と絶叫する一幕があった。

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5月22日の放送では、元プロサッカー選手、柿谷曜一朗が登壇。天才すぎるが故に調子にのってしまった、数々のしくじりエピソードを授業した。授業には、担任の若林正恭（オードリー）、レギュラー生徒の澤部佑（ハライチ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、そのほか生徒として、アルコ＆ピース、新川優愛、ゆうちゃみが参加した。

「この世に、俺よりサッカーが上手い人間なんかおんの？」そんなマインドで少年時代を過ごした柿谷は、セレッソ大阪史上最年少の16歳でプロ契約を締結。世界中のビッグクラブから練習参加のオファーが届くほどの天才児だったが、自己中心的なプレーを貫いた結果、プロの世界で待っていたのは「自分に一切パスがこない」という孤立だった。同期の香川真司が日本代表へと飛躍する姿を横目に、練習遅刻を繰り返す荒んだ日々を過ごしていたという。

そんな崖っぷちの柿谷に、最大のチャンスが訪れる。香川ら主力が不在の試合でスタメン出場し、プロ入り初となる2ゴールを挙げる大活躍を見せたのだ。試合後、期待を寄せる先輩たちから「明日さえ遅刻せんかったらええで！」と激励され、「絶対しないです。ミーティング一番前に座ります！」と誓った柿谷。しかし、翌日、まさかの二度寝で遅刻してしまったという絶望的な状況に、スタジオの吉村は「ふざけんなよマジで！」とツッコミを入れた。

「昨日2点取ったから許されるだろう」という甘い考えで、コーヒーを飲みながらゆっくりクラブハウスへ現れた柿谷だったが、待っていたのはスタッフからの「お前はもうチームにいるべきではない。出ていってくれ」という通告だった。ヒーローから一転、その日のうちに誰にも挨拶をせずチームを去ったという柿谷。この一件を機に、当時J2で3年連続最下位だった徳島ヴォルティスへの移籍を余儀なくされる。

「プロ意識の欠如」が招いたあまりにも早すぎる挫折の物語に、スタジオは騒然となった。