¸µÅìÂç±¡ÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤ËÍºá¡¡¶¦Æ±¸¦µæ¤á¤°¤êÉ÷Â¯ÀÜÂÔ
¸µÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡¦ÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤ÎÃË¤ËÍºáÈ½·è¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¸µÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡¦µÈºêÊâÈï¹ð¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢¸µ¶µ¼ø¡¦º´Æ£¿°ìÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤ÇÊØµ¹¤ò¿Þ¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡ÖÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨²ñ¡×¤ÎÂåÉ½Íý»ö¡¦°úÃÏ¸ù°ìÈï¹ð¡Ê52¡Ë¤«¤é¹âµé¥¯¥é¥Ö¤äÉ÷Â¯Å¹¤ÇÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¼ýÏÅ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÈ½·è¤Ç¡ÖÂ£ÏÅÂ¦¤«¤é30²ó¤ÎÍ·¶½ÀÜÂÔ¤Î¶¡Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡ÖÀÜÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤âÀÅª»Ö¸þ¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¿¦Ì³¤ÎÎ÷·éÀ¤ò³²¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò1Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¡¢ÄÉÄ§¶âÌó200Ëü±ß¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£