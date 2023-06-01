干し豆腐の人気レシピ！和えるだけ『干し豆腐の冷菜』酒徒さん流中華を自宅で手軽に

中国で親しまれている〈干し豆腐〉。低カロリーながら高たんぱくで食べごたえがあり、むちっとした食感がクセになる人気食材です。

そんな干し豆腐を使った、本場中華の伝道師・酒徒さんおすすめの冷菜をご紹介。ヘルシーなのでダイエット中にも◎。お酒のおともにもぴったりです！

干し豆腐とは？

干し豆腐は、豆腐に圧力をかけて水分を抜き、かるく乾燥させたもの。細切りした干し豆腐を使った冷菜は、中国では超定番。豆腐同様、ヘルシーで栄養は満点、さまざまな味つけを受け止めるので、使い慣れれば手放せなくなる便利さです。

作り方は、下ゆでした干し豆腐を他の材料と調味料であえるだけ。単純な料理だけに地域ごとにさまざまな味つけがあります。

『干し豆腐の冷菜』のレシピ

材料（2〜3人分）

干し豆腐（細切り）……200g

香菜（パクチー）……1株

ねぎの白い部分……1/2本分

〈たれ〉

黒酢……小さじ1

しょうゆ……小さじ1

ごま油……小さじ2

塩……ひとつまみ

砂糖……ひとつまみ

作り方

（1）干し豆腐は袋の表示どおりにゆでて、ざるに上げて水けをきり、手で絞る。

（2）ねぎは長さ5cmに切り、縦に切り込みを入れてしんを取り除く。縦にせん切りにして水にさらしておく。香菜は粗く刻む。

（3）ボールにたれの材料を混ぜ、（1）と（2）を加えてあえる。好みでラー油をかけてピリ辛味にしても。

むちっとした干し豆腐とシャキッとしたしらがねぎの食感が楽しめ、香菜が香る一皿に。あっさりした味つけなので、いくら食べても食べ飽きません。

（2024『オレンジページcooking』おうち中華より）