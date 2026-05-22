につやまにつこによるTL漫画『今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～』の実写ドラマ化が決定した。主演は岡本夏美と沢村玲（ONE N' ONLY）の2名で、2026年6月25日よりMBSドラマフィル枠ほかで放送予定。

【写真】岡本夏美を後ろから抱きしめる沢村玲

原作は、CLLENNの人気作で、「コミックシーモア」が主催する『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』TL部門賞を受賞している。なお、CLLENNのTL漫画の実写ドラマ化は本作が初。

主人公・柴崎ひまり役を岡本夏美、ひまりの大学時代からの親友で職場の同僚である北条和巳役を沢村玲が演じる。岡本はドラマ・映画『賭ケグルイ』シリーズや連続テレビ小説『おむすび』、映画『ハニーレモンソーダ』『教場 Requiem』などに出演してきた。沢村はダンス&ボーカルグループ「ONE N' ONLY」のボーカルとして活動する一方、ドラマ『御上先生』『極道上司に愛されたら』などに出演している。

監督はウルトラマンシリーズのメイン監督などを務めた武居正能、脚本は『死ぬまでバズってろ!!』などを手掛けた鶴田幸伸が担当する。

物語は、PR会社で働く27歳の柴崎ひまりが、性生活の不一致による別れがトラウマとなり新たな恋愛に踏み出せずにいる中、大学時代からの親友で同僚の北条和巳から「俺で試してみる？」と提案されたことをきっかけに、二人の関係が「友情」と「恋愛」の狭間で揺れ動いていくラブストーリー。

■コメント

◇岡本夏美（柴崎ひまり役）柴崎ひまり役を演じます。岡本夏美です。“今から、親友やめようか。”は、親友への恋心、壊したくない関係性、とても親しみやすい悩みをもった作品だと思います。ひまりも等身大の愛らしさを持ちながら、北条和巳との距離感に一喜一憂していきます。果たして、二人は、親友をやめるのか、やめないのか…監督、スタッフの皆様と共闘しながら、ポップに、素敵に、美しく撮っていただいています。楽しんで観ていただけたら嬉しいです！

◇沢村玲（北条和巳役）北条和巳役の沢村玲です。和巳は人の付き合い方が上手く仕事もスマートにこなせるカッコいい男....台本を見た時に正直羨ましいと思ってしまうほどの理想の男性像でした。主人公のひまりと友情関係から恋愛関係に発展していくんですがその中でひまりの前だけで見せる表情、中々上手く想いを打ち明けれない姿がまたギャップで魅力的に感じるキャラです。今回も自分なりに役と向き合いながら日々お芝居にチャレンジしています。「友情」から「恋愛」に変わる狭間での葛藤や甘いストーリーをぜひお楽しみにしてください！

◇武居正能（監督）今作はティーンズラブの話題作を映像化させていただきました。親友から始まるひまりと和巳の恋の物語を、キュンキュン、ドキドキするようなストーリーになっています。友達とは恋人とはを考えさせられる作品になりました。原作漫画の恋愛描写を、スタイリッシュでエモい映像で表現しています。ぜひ原作ファンの方はもちろん、初見の方も最後まで楽しんでいただければ嬉しいです。

◇につやまにつこ（原作）「今から、親友やめようか。」が実写ドラマ化します！本当に夢のようです。制作陣の皆様に原作の意図を丁寧に汲み取っていただき、ドラマとしてより魅力的に再構築していただきました。素敵なご縁を紡いでくださった編集部の皆様、読者様、制作に関わってくださったすべての方に厚く御礼申し上げます。「こういうときはこうしたらいいんだよ」と互いに教え合うような二人の絆と愛の形を、ぜひ最後まで一緒に見届けてください。

（文=リアルサウンド ブック編集部）