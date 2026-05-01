¡Ú5·î23Æü¹¹¿·¡Û¤â¤¦¤¹¤°½ªÎ»¤Î¥»ー¥ë¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡ª ¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥á¥¤¥¯¥é¥¤5¡×DLCÉÕ¤¤¬85%¥ª¥Õ¤Ç¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥·¥êー¥º¿·ºîÈ¯Çä¤Î¡ÖForza Horizon 5¡×¤Ï40%¥ª¥Õ
¡¡Í«Ýµ¤Ê¸Þ·îÉÂ¤Îµ¨Àá¤³¤½¡¢¥²ー¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢¥»ー¥ë½ªÎ»¤¬Ç÷¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³ー¥Òー¥Èー¥¯¡×¤Ê¤É¤¬¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¡£PlayStation Store¤Ç¤Ï¡ÖForza Horizon 5 Standard Edition¡×¡¢¡Ö¥Æ¥é¥ê¥¢(À½ÉÊÈÇ)¡×¡¢¡ÖDevil May Cry 5¡Ê¥Ç¥Ó¥ë¥á¥¤¥¯¥é¥¤5¡Ë ¥×¥ì¥¤¥äー¥Ðー¥¸¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤¬ÃÍ°ú¤¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Steam¤Ç¤Ï¡ÖRun n' Gun Fair¡×¤ä¡ÖPLAYISM Publisher Sale 2026¡×¡¢¡ÖGSC Game World May Sale¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥»ー¥ë¤Î½ªÎ»¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×
¥»ー¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¹¹¿·
¢¨´ü´Ö¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë
¡ÚÃíÌÜ¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡¦¡Ö¥³ー¥Òー¥Èー¥¯¡×
1,600±ß¢ª800±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
5·î27Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡µÊÃãÅ¹¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¤È¤Ê¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ëµÒ¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤Ê¤¬¤é¥³ー¥Òー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¡£¥¨¥ë¥Õ¤ä¥ªー¥¯¡¢¿Íµû¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÂ²¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¢¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥»ー¥ë¥Úー¥¸
PlayStation Store¡ÊPS5/PS4¡Ë
¡Ö5·î¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ¥»ー¥ë¡×
´ü´Ö¡§5·î27Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡ÚÃíÌÜ¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡¦¡ÖForza Horizon 5 Standard Edition¡×¡ÊPS5¡Ë
9,240±ß¢ª5,544±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
¡¡À¤³¦¤ÎÌ¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎÂçÃÏ¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¥ìー¥¹¥²ー¥à¡£¤Ê¤ª5·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ÖForza Horizon 6¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¢¢¡Ö5·î¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ¥»ー¥ë¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÖPlayStation Indies¡×
´ü´Ö¡§5·î27Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡ÚÃíÌÜ¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡¦¡Ö¥Æ¥é¥ê¥¢(À½ÉÊÈÇ)¡×¡ÊPS4¡Ë
2,547±ß¢ª1,273±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
¡¡ÌÚ¤äÅÚ¡¢¹ÛÀÐ¤Ê¤É¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼«Í³¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡£PS4ÈÇ¤Ï¥ºー¥à¥¢¥¦¥Èµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡ÖPlayStation Indies¡×¤Î¥Úー¥¸
¡Ö2,000±ß°Ê²¼¥»ー¥ë¡×
´ü´Ö¡§5·î27Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡ÚÃíÌÜ¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡¦¡ÖDevil May Cry 5 ¥×¥ì¥¤¥äー¥Ðー¥¸¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡ÊPS4¡Ë
2,990±ß¢ª448±ß¡Ê85%¥ª¥Õ¡Ë
¡¡¥«¥×¥³¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡£DLC¤Î¡ÖDMC5 - ¥×¥ì¥¤¥äー¥Ðー¥¸¥ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡Ö2,000±ß°Ê²¼¥»ー¥ë¡×¤Î¥Úー¥¸
¢¢PS Store¤Î¥»ー¥ë¥Úー¥¸
Steam
¡ÖRun n' Gun Fair¡×
´ü´Ö¡§5·î26Æü10»þ¤Þ¤Ç
¡ÚÃíÌÜ¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡¦¡ÖWorld War Z¡×
4,299±ß¢ª1,074±ß¡Ê75%¥ª¥Õ¡Ë
¡¡Æ±Ì¾¥²ー¥à¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TPS¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡£ºÇÂç4¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¥¾¥ó¥Ó¤Î·²¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¢¡ÖRun n' Gun Fair¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÖPLAYISM Publisher Sale 2026¡×
´ü´Ö¡§5·î25Æü2»þ¤Þ¤Ç
¡ÚÃíÌÜ¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡¦¡ÖMomodora: ·î±Æ¤Î¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¡×
1,680±ß¢ª1,008±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
¡¡Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡ÈÌæ¾Ï¡É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥á¥È¥í¥¤¥É¥ô¥¡¥Ë¥¢¡£¥³¥ÛÂ¼¤Î»Êº×Ä¹¡¦¥â¥â¤¬¡¢°Ëâ¤«¤é¿Í¡¹¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÎ¹¤Ø½Ð¤ë¡£
¢¢¡ÖPLAYISM Publisher Sale 2026¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÖGSC Game World May Sale¡×
´ü´Ö¡§5·î28Æü2»þ¤Þ¤Ç
¡ÚÃíÌÜ¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡¦¡ÖS.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl¡×
7,950±ß¢ª5,565±ß¡Ê30%¥ª¥Õ¡Ë
¡¡¥Á¥§¥ë¥Î¥Ö¥¤¥ê¤ÎÎ©Æþ¶Ø»ß¥¾ー¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¤È¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£½ªËöÀ¤³¦¤Î¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¢¡ÖGSC Game World May Sale¡×¤Î¥Úー¥¸
(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
(C) Nintendo
(C) 2026 Valve Corporation.All rights reserved.