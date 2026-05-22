◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―７阪神（２２日・東京ドーム）

巨人・杉内俊哉投手チーフコーチが、４敗目を喫した先発の井上温大に言及。「７点取られてますからね。僕なら絶対、悔しいんですよ。えらい淡々と投げてるなっていうのは正直、思いましたけどね。（阪神）高橋遥人くんは、１点取られただけであんだけ悔しがるわけですから。あっちの（姿の）ほうが僕は共感できるかなという感じです」とマウンドでの姿勢についてコメントした。

「本人はそうじゃないかもしれない。見てるこっち側からすると」とフォローしつつ「（カード）頭を任せている意味とか、阪神は勝たなきゃいけない相手ですから。（初回３失点は）温大の失投なんでね、そこは反省しなきゃいけないですけど、その後ですね。初回に３点取られて『もう５回まででいいや。思いっきり投げたろう』って思えたかどうか」と試合後に本人と話した上で振り返った。

試合前までの６登板で防御率は１点台。期待しているからこその言葉だ。相手先発の高橋を引き合いに「１点取られても７―１。楽勝ムードで、１点取られてこんだけ悔しがるんだ。キャビー（キャベッジ）に２ラン打たれて、そこでもマウンドで膝つくぐらい悔しがっていた。。次回、期待しましょう」と奮起を促した。