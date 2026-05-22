陶磁器の名産地・景徳鎮で「作品を作って売る」陶芸体験が人気に―中国

陶磁器の名産地として数千年の歴史を誇り、古くから「磁都」と呼ばれる江西省景徳鎮市の建物を朝日が照らす頃、景徳鎮辰天陶瓷の生産工場では作業員らが働いており、熱気が満ちていた。工場には同社とアートトイブランド・泡泡瑪特（ポップマート）がジャンルを超えてコラボし打ち出した焼成前のキャラクター陶磁器アロマ製品が並んでいた。

ブラインドボックスに入れる完成度の高い陶磁器製の装飾品や、実用的でセンスの良い陶磁器製のBluetoothスピーカー、温もりがあり上品なムードを漂わせる陶磁器製のナイトライトなど、多種多様なデザインで、機能も多彩な製品は全て景徳鎮で1000年以上受け継がれてきた陶磁器の技術をベースに作り上げられ、伝統の器の枠を超えて、全く新しい活力にあふれている。



景徳鎮辰天陶瓷の許婉（シュー・ワン）総経理は、「今の若者はクリエーティブな商品を好み、情緒的価値のために財布を緩める。この消費の新たな流れについていくために、伝統的な陶磁器の技術を武器にして、アートトイ市場へ進出した。陶磁器は、骨董品である必要はなく、トレンディーな商品として、全く新しい形で、人々の日常生活に溶け込むことができる」と話す。

アートトイが陶磁器のイメージを一新し、観光客は自分の手でそれを作り、土と「対話」しながらかけがえのない体験を楽しんでいる。景徳鎮市の三宝村には167軒もの陶芸店が散在している。そして、週末や祝祭日になるたびに、三宝村に向かうシャトルバスは満員御礼となり、1日中行き来している。バスに乗っている観光客は、人気観光スポットに行くのではなく、陶芸体験を楽しむために、三宝村に向かっている。

言予窯陶芸体験センターの責任者・楊志江（ヤン・ジージアン）さんは、「最初は完成品を販売していただけだったが、数年前に陶芸体験を始めた。観光客がろくろ体験や絵付け、ガラス焼成、銀細工作りなどを体験できるようにしたところ、思いがけず、すぐに人気を集めた。陶磁器を買うのではなく、作るようになった観光客は、練ったり、こねたり、揉んだり、絵を描いたりして、世界に一つだけの作品を作り出すことができる」と説明する。今年のメーデー5連休中、同店の売上高は25万元（約575万円）に達し、延べ1000人以上がさまざまな体験を楽しんだ。



景徳鎮において、観光客はろくろを使って作品を作り、施釉して焼成するまでの、陶磁器が誕生するまでの全ての過程に参加できるだけでなく、週末にマーケットに行って、自分の作品を販売することもできる。

露店で自分の作品を販売していた「90後（1990年代生まれ）」の楊帆（ヤン・ファン）さんは、「私は身に付けることができる陶磁器を作っている」と話しながら、陶磁器製の蝶々のデザインのイヤリングを見せてくれた。精巧に作られて完成度が高く、温もりがあり、それを耳に飾ると、爽やかな雰囲気を漂わせていた。そんな質感が若者の間で人気となっているという。「ここで売っているのは単なる陶磁器作品だけでなく、より新たなトレンドであり、雅なライフスタイルだ」と楊さんは話す。

景徳鎮を散策していると、アイデアが独特で、独創的な工夫が凝らされている文化クリエーティブグッズをあちらこちらで見かけることができる。これら作品には、創造性豊かな若い陶芸職人の思いが詰まっている。陶渓川文化クリエーティブストリートで露店を出して自分の作品を販売した経験がある人は約2万8000人に達し、平均年齢は28歳となっている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）