°ìÉôÁª¼ê¤¬¼ý±×Ê¬ÇÛ¤Ë¹³µÄ¡¡Á´Ê©¥Æ¥Ë¥¹²ñ¸«¤Ç¼èºàÀ©¸Â
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤Î»ÍÂçÂç²ñÂè2Àï¡¢Á´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê24Æü³«Ëë¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬22Æü¡¢¥Ñ¥ê¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»ÍÂçÂç²ñ¤Î¼ý±×¤ÎÊ¬ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ°ìÉôÁª¼ê¤¬¼èºàÂÐ±þ¤ò15Ê¬´Ö¤ËÀ©¸Â¤·¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ë¹³µÄ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£½÷»ÒÂè1¥·¡¼¥É¤Ç¥Ù¥é¥ë¡¼¥·½Ð¿È¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥µ¥Ð¥ì¥ó¥«¤Ï¡Ö²¼°Ì¥é¥ó¥¯¡¢¤±¤¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ý±×¤ÎÁª¼ê¤Ø¤Î´Ô¸µÎ¨¤Ï¼çÍ×¤Ê¥Ä¥¢¡¼Âç²ñ¤ÎÌó22¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢»ÍÂçÂç²ñ¤Ç¤ÏÌó15¡ó¤È¤¤¤¦¡£ÃË»ÒÂè3¥·¡¼¥É¤Î¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤Ï¹³µÄ¤Ë»²²Ã¤»¤º¡Ö¡ÊÁª¼ê¤È¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Î¡Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÊ¬ÃÇ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤¬ÄË¤à¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£