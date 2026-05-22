亀屋良長「あんずレモン」登場♡爽やかに味わう夏限定の烏羽玉

創業約220年の老舗和菓子店「亀屋良長」から、代表銘菓「烏羽玉」の新フレーバー「あんずレモン」が登場しました。レモンの爽やかさとあんずのやさしい甘酸っぱさを重ねた、夏にぴったりの味わいが魅力♡「SOU・SOU」のテキスタイルデザインを取り入れた華やかなパッケージも印象的で、贈り物や自分へのご褒美にもおすすめの季節限定スイーツです。

甘酸っぱさ広がる夏限定の烏羽玉

「烏羽玉〈あんずレモン〉」は、なめらかな白餡にレモンピューレをたっぷり合わせたレモン餡を使用し、そのまわりをやさしい甘みのあんず餡で包み込んだ二層仕立ての和菓子です。

ひと口頬張ると、まず広がるのはレモンのみずみずしい香り。続いて、あんずのほのかな酸味と甘みが重なり合い、後味は驚くほどさっぱり。

しっとりとした烏羽玉ならではの口どけを残しながら、軽やかな味わいに仕上げられています。

また、トップには干しあんずを添え、寒天をかけて艶やかに仕上げた美しい見た目も魅力。まるで宝石のような佇まいで、涼やかな夏のティータイムを演出してくれます♪

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爽やかなパッケージにも注目

価格：972円（税込）

今回の新作では、京都発ブランド「SOU・SOU」のテキスタイルデザインを採用した限定パッケージにも注目。

爽やかな色合いと遊び心あるデザインが、「あんずレモン」のフレッシュな世界観をより引き立てています。

和菓子らしい上品さを残しながらも、モダンで親しみやすい雰囲気に仕上がっているため、紅茶やハーブティーとの相性も抜群。甘いものが少し苦手な方でも食べやすく、夏の手土産としても喜ばれそうです。

日保ち：14日（常温）

販売期間：8月中旬ごろまで

販売店舗：本店、公式オンラインストア、ジェイアール京都伊勢丹店、京都高島屋 京銘菓コーナーほか全国百貨店など

夏の贈り物にもぴったり♡

伝統ある「烏羽玉」に、レモンとあんずの爽やかな魅力を掛け合わせた「烏羽玉〈あんずレモン〉」。見た目の美しさはもちろん、軽やかな甘酸っぱさが夏のおやつ時間を特別なものにしてくれます。

お茶にはもちろん、紅茶と合わせて楽しむのもおすすめ♡季節限定ならではの味わいを、ぜひこの機会に楽しんでみてはいかがでしょうか。