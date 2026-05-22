俳優の山粼賢人さん（31）が主演する映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開予定）の新たな場面写真が解禁されました。

■戦場を駆ける信など 解禁された場面写真

今回解禁されたのは、新章を象徴する場面写真の数々です。甲冑（かっちゅう）を身にまとい、険しくも力強いまなざしをたたえ、幾多の死線を越えながらも馬にまたがり前へと走り続ける山粼さん演じる信（しん）の姿が。

そして、王宮で一堂に会する秦国の将軍らなど、総勢50万人の軍勢を誇る合従軍から自国を守るために立ち上がる秦軍の猛将たちの姿が映し出された場面写真もあります。

また、小栗旬さん演じる秦国の宿敵・李牧（りぼく）の横にたたずむ、斎藤工さん演じる合従軍の総大将・春申君（しゅんしんくん）や、秦への怨念をたぎらせる山田裕貴さん演じる万極（まんごく）の鬼気迫る表情を捉えたカットも収められています。

映画は、春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・嬴政（えいせい）を描く漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズで、5作目となる最新作では、原作の人気エピソードである『合従軍編』が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。

秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が、打倒・秦を掲げて手を結び、『秦vs六国』というシリーズ最大規模のスケールで、秦の国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられます。