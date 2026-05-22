◇セ・リーグ 阪神7─4巨人（2026年5月22日 東京ドーム）

阪神の高橋遥人投手（30）は6回2/3を8安打4失点と粘投し、無傷の5勝目を手にした。

「誠志郎さんがめっちゃ考えてくれたと思うんで、そのおかげで序盤は試合になったかなと思うんですけど…。ほんとに野手の皆さんのおかげで、あとは（自分の）あとに投げてくれたピッチャーに感謝したいです」

5回まで二塁すら踏ませない圧巻の投球だった。6回は先頭の平山に二塁打され、今季54イニング目、打者186人目で初の長打を献上。さらに2死三塁ではダルベックに適時打を浴びたが、最少失点で踏みとどまった。

7回には門脇、松本に連打を許し、1点を失った。なおも2死一塁ではキャベッジに左翼席への2ランを被弾。今季最多の4失点で降板となったが、ここまで長打すら許していなかった事実が凄さを物語っている。

味方打線の強力援護にも支えられ、今季5勝目をつかんだ。それでも、試合後は「しんどい試合に途中から僕のせいになってしまったんで…もうちょっと信用のある投球をしていかなきゃなと思います」と反省の言葉を口にした。