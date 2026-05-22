µð¿Í¡¦¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬¶ì¸À¡¡£·¼ºÅÀ¤Î°æ¾å²¹Âç¤Ë¡Ö¤¨¤é¤¤Ã¸¡¹¤ÈÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÈÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Öµð¿Í£´¡Ý£·ºå¿À¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£·¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ£´ÇÔÌÜ¡£»î¹ç¸å¤Î¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Àï¤¦»ÑÀª¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é£³ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢»°²ó¡¢»Í²ó¤Ë¤â¤¤¤º¤ì¤â£²¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¡££´²ó£±£°°ÂÂÇ£·¼ºÅÀ¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤Ë¡¢¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖËÍ¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë²ù¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¨¤é¤¤Ã¸¡¹¤ÈÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Åê¤²¹ç¤Ã¤¿ºå¿À¡¦¹â¶¶¤Î»Ñ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¹â¶¶ÍÚ¿Í¤¯¤ó¤Ï£±ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤À¤±²ù¤·¤¬¤ë¡££±ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç£·¡Ý£±¡£³Ú¾¡¥à¡¼¥É¤Ç¤³¤ì¤À¤±²ù¤·¤¬¤ë¤ó¤À¡£¥¥ã¥Ó¡¼¡Ê¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡Ë¤Ë¥Ä¡¼¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÉ¨¤Ä¤¯¤¯¤é¤¤²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢²¶¤Ï¤³¤Ã¤ÁÇÉ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡°æ¾å¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬£±ÅÀ¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£