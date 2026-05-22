¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£µ£¹¡¥£°£¶±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£µ£¹¡¥£°£¶±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¡Åìµþ»þ´Ö¡Ê21:43¸½ºß¡Ë
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ159.11¡¡¹âÃÍ159.15¡¡°ÂÃÍ158.91
159.44¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
159.30¡¡Äñ¹³2
159.20¡¡Äñ¹³1
159.06¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
158.96¡¡»Ù»ý1
158.82¡¡»Ù»ý2
158.72¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ184.56¡¡¹âÃÍ184.81¡¡°ÂÃÍ184.50
185.06¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
184.93¡¡Äñ¹³2
184.75¡¡Äñ¹³1
184.62¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
184.44¡¡»Ù»ý1
184.31¡¡»Ù»ý2
184.13¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ213.59¡¡¹âÃÍ213.74¡¡°ÂÃÍ213.31
214.21¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
213.98¡¡Äñ¹³2
213.78¡¡Äñ¹³1
213.55¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
213.35¡¡»Ù»ý1
213.12¡¡»Ù»ý2
212.92¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¡Åìµþ»þ´Ö¡Ê21:43¸½ºß¡Ë
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ159.11¡¡¹âÃÍ159.15¡¡°ÂÃÍ158.91
159.44¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
159.30¡¡Äñ¹³2
159.20¡¡Äñ¹³1
159.06¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
158.96¡¡»Ù»ý1
158.82¡¡»Ù»ý2
158.72¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ184.56¡¡¹âÃÍ184.81¡¡°ÂÃÍ184.50
185.06¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
184.93¡¡Äñ¹³2
184.75¡¡Äñ¹³1
184.62¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
184.44¡¡»Ù»ý1
184.31¡¡»Ù»ý2
184.13¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ213.59¡¡¹âÃÍ213.74¡¡°ÂÃÍ213.31
214.21¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
213.98¡¡Äñ¹³2
213.78¡¡Äñ¹³1
213.55¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
213.35¡¡»Ù»ý1
213.12¡¡»Ù»ý2
212.92¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯