¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡Ù½é¤Î¸ø¼°¥ì¥·¥ÔËÜÈ¯Çä¡¡¡ÈËâÊªÎÁÍý¡É¤¬²È¤Çºî¤ì¤ë
¡¡¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡Ù½é¤Î¸ø¼°¥ì¥·¥ÔËÜ¡Ø¸ø¼°¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡¡¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤ì¤ë¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡Ù¤¬¡¢7·î31Æü¤ËKADOKAWA LifeDesign¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤ì¤ë¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡Ù¼ýÏ¿ÎÁÍý¤ò¸«¤ë
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢Îß·×1400ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¶å°æÎÊ»Ò¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡Ù¤È¡¢ÎÁÍý»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿½é¤Î¸ø¼°¥ì¥·¥ÔËÜ¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡¢5·î21Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëËâÊªÎÁÍý¤ò¡¢¿È¶á¤Ê¿©ºà¡¦Ä´Ì£ÎÁ¤Çºî¤ì¤ë¤è¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¼ýÏ¿¡£¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¤Ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤ÎÎÁÍýÆÃ½¸¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÁÍý²È¡¦ÃÓÅÄÈþ´õ¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÁÏ´©38Ç¯¤Î¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡ÙÊÔ½¸Éô¤È¤È¤â¤ËÌ£¤È¸«¤¿ÌÜ¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É½»æ¤ò¤Ï¤¸¤áÃæÌÌ¤Ë¤â¶å°æÎÊ»Ò¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤ÆÃÊÌÌ¡²è¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£»ÅÍÍ¤ÏB5ÈÇ¡¢¥Õ¥ë¥«¥éーÁ´116¥Úー¥¸¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢KADOKAWA¸ø¼°ÄÌÈÎ¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ーÉÕ¤¤ÎÆÃÁõÈÇ¤âÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¶å°æÎÊ»Ò¤¬ËÜ½ñ¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î¥é¥¤¥ª¥¹¡¢¥Þ¥ë¥·¥ë¡¢¥Á¥ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¢¥»¥ó¥·¡¢¥Õ¥¡¥ê¥ó¡¢¥¤¥Å¥Ä¥ß6¿Í¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤ÎÂæºÂ¤Ë¤Ï4¤Ä¤Îº¹¤·¹þ¤ß¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢¹¥¤ß¤ÎÇÛÃÖ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¡£Á´°÷¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ±£¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÃÖ¤âÆÃÊÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¾þ¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ±û¤Ë¥°¥é¥¹¤ä¥Ç¥¶ー¥È¥«¥Ã¥×¤òÃÖ¤¤¤Æ¥³ー¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë