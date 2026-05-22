ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 巨人、阪神に１３安打を浴び敗れる…中日は連敗３でストップ 巨人、阪神に１３安打を浴び敗れる…中日は連敗３でストップ 巨人、阪神に１３安打を浴び敗れる…中日は連敗３でストップ 2026年5月22日 22時30分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 阪神７−４巨人（セ・リーグ＝２２日）――阪神が先発野手全員の１３安打で３連勝。 一回、大山の２ランなどで３点を先行。三、四回も２点ずつ加え、継投でリードを守り切った。巨人は反撃が遅かった。◇ 中日６−２広島（セ・リーグ＝２２日）――中日が連敗を３で止めた。一回、阿部、石伊の適時打などで４点を先行。七回は石川昂が２点打を放ち、救援陣がリードを守った。広島は栗林の緊急降板が響いた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ＦＡ国内移籍の「人的補償」撤廃、ＮＰＢが検討…ドラフト「指名権」を補償対象とする代替案も 巨人の田中将大は「リズムに乗る前にやられてしまった」、いきなり失点でチームの連勝止める…「次は初回からいい投球をしたい」 巨人連勝７で止まる、ヤクルトの山野太一が両リーグ最多６勝目…広島は２カード連続の勝ち越し