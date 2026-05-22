阪神７−４巨人（セ・リーグ＝２２日）――阪神が先発野手全員の１３安打で３連勝。

一回、大山の２ランなどで３点を先行。三、四回も２点ずつ加え、継投でリードを守り切った。巨人は反撃が遅かった。

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中日６−２広島（セ・リーグ＝２２日）――中日が連敗を３で止めた。一回、阿部、石伊の適時打などで４点を先行。七回は石川昂が２点打を放ち、救援陣がリードを守った。広島は栗林の緊急降板が響いた。