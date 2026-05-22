◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日６―２広島（２２日・バンテリンドーム）

中日は連敗を３で止めた。先発の柳裕也投手は７回途中２失点で３勝目。７回に２点を失い、２死一塁と走者を残して交代したが、６回までは９奪三振の無失点で先発の役目を果たした。苦しんだ昨季の白星に早くも並んだ右腕。「去年がだめすぎる」と語ると、今季は安定した投球が続いていることも「振り返るのは終わってからにして、健康に調整して次の登板に」と気を引き締めた。

７回の降板後は斎藤が満塁を招きながら、一打同点の場面で踏ん張った。試合後、井上一樹監督は「あの回まで（７回の最後まで柳を）投げさせるつもりでもいましたけど。これからまた反省はします」と真剣な表情。「もう一人、柳はもちろん行くつもりでいたでしょうし、行かせてあげるべきだったのかなと。また今後にもいろいろ影響しますので、僕の方で反省したいと思います」と語った。

指揮官の発言を聞いた柳は「きょうの流れなら、７回を投げきらないといけない。決断を迫られるような投球をしてしまった」と気遣い、「僕がしっかりピシャリといっていればいいだけの話。次は安心して見てもらえる投球を」と誓った