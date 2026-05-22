ドラデションは22日、後楽園ホールで「NEVER GIVE UP 2026 PHASE―1」を行った。メインは藤波辰爾が新日本の極悪軍団のハウス・オブ・トーチャー（HOT）の成田蓮と対戦した。成田は3月の新日本の旗揚げ記念日の大会で藤波を愚弄し、対戦会見もボイコットする悪行の限りを尽くした。藤波は「ドラデションに連れてこい。あいつを制裁する」と息巻いていた。

試合は成田がゴング前に先制、場外で鉄柱、椅子攻撃。リングに戻ると藤波が成田の右足にドラゴンスクリュー、場外に逃げたところを鉄柱、エルボー攻撃と反撃した。しかし、成田と裕二郎が連携し、レフェリーを引きつけたところに凶器で藤波の左足に一撃。5分すぎ、息を吹き返した藤波はドラゴンスクリューから足4の字固めで追い込むも、成田がギブアップしたが、裕二郎が再びレフェリーの気を引く。怒った藤波が4の字を外して裕二郎を排除しようとしたが、背後の成田が椅子で攻撃。そこにLEONAがリングイン。裕二郎を控室へ排除した。藤波は飛龍裸絞め。飛龍原爆へ移行したところを成田の足首固め。逆にドラゴン張り手、逆さ抑え込み、コブラツイストといぶし銀の技を繰り出す。しかし、若さが技を圧倒。11分7秒、成田の地獄の断頭台からの体固めで藤波は無念の敗戦となった。

勝利したリングでHOT軍が藤波を攻撃したところになんと新日本のウルフアロンが藤波を救出。成田に一本背負いを見せると裕二郎も排除した。マイクを持ったウルフは「きょうお前が藤波さんと試合をすると聞いて、おめえが悪いことできないように監視してたんだよ。成田、次のお前と俺の決戦は6月14日、大阪城ホールでお前が持ってるNEVERのベルトを必ず取り返してみせる。成田、その日まで震えて眠れ」とアピール。ウルフは藤波とがっちり握手し、「気持ちよく最後のあいさつをしようと思ったけど、あれが成田っていうんだな。よし、ぶっ潰してやろう」と怒りをあらわにした。

バックステージではウルフは「介入されることが多かった。2月に苦い思いをさせられているので、しっかり全ての借りを返します」と打倒・成田を約束。藤波からは「リングシューズとトランクスをはいてうちのリングにも上がってください」とドラディション参戦のオファーを出すことも忘れない。成田戦の感想は「思った以上のパワーがある。しっかりした軸がある。甘く見たわけではないが、シングルやっとかないと。言ったからにはしんどい思いはするがいい刺激になった」と相手の勢いに感心した。「現役バリバリで、付き合いすぎたかな」と苦笑い。今回、リングシューズを下ろしたばかり。シューズは10年持つといわれ、「自分の気持ちが何か新たにするばリングの動きにつながる」と前向きに捉える。今回はレスラー生活55周年がスタート。「最初に渇を入れられた。順風にいったら、たんなる55周年、1試合1試合、意味のあるものにしたい。成田とシングルでもう1回やりたいね。口でいうより当たってからだね」と再戦を希望した。

勝った成田は「藤波よ、これが今の新日本とてめえの違いなんだよ。わかるか。藤波、ざまみろだよ」と藤波を小馬鹿にした。続けて、救出にきたウルフには「てめえもしつけな。こんなところにくるとはよ。俺が怖いのか。震えて眠れだ、てめえの方なんだよ。6月14日、このベルトには手が届かない。黒帯どうしてよろうかな」とにやりと笑っていた。