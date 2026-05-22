【ひらがなクイズ】解けるかな？ 空欄を埋める2文字を考えてみよう！ ヒントは日本語の種類
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、私たちが日常的に使用する文字の種類、勝敗をかけて激しく競い合う状況、そして心や暮らしが満たされている様子を表す言葉という、異なるジャンルの3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
か□□な
た□□い
ゆ□□さ
ヒント：互いに勝利を目指して激しく競い合う場面。そして、物や心が十分に満ち足りている度合いを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たか」を入れると、次のようになります。
かたかな（片仮名）
たたかい（戦い／闘い）
ゆたかさ（豊かさ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、文章表現において重要な役割を果たす文字、全力でぶつかり合う情熱的な場面、そして日々の暮らしや心が満たされている状態を表す言葉を組み合わせました。共通する「たか」という響きが、文化的な知識の枠組みから、躍動感のあるダイナミックな描写、さらに穏やかな充足感の世界まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、私たちが日常的に使用する文字の種類、勝敗をかけて激しく競い合う状況、そして心や暮らしが満たされている様子を表す言葉という、異なるジャンルの3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
た□□い
ゆ□□さ
ヒント：互いに勝利を目指して激しく競い合う場面。そして、物や心が十分に満ち足りている度合いを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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↓
正解：たか正解は「たか」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たか」を入れると、次のようになります。
かたかな（片仮名）
たたかい（戦い／闘い）
ゆたかさ（豊かさ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、文章表現において重要な役割を果たす文字、全力でぶつかり合う情熱的な場面、そして日々の暮らしや心が満たされている状態を表す言葉を組み合わせました。共通する「たか」という響きが、文化的な知識の枠組みから、躍動感のあるダイナミックな描写、さらに穏やかな充足感の世界まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)