◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第2日（2026年5月22日 東京・駒沢体育館）

男子グレコローマンスタイル63キロ級は、24年パリ五輪同60キロ級王者の文田健一郎が優勝。その後に行われた昨年12月の全日本選手権覇者の田南部魁星（ともにミキハウス）とのプレーオフも制し、世界選手権（開催期間、開催地未定）の出場権を獲得した。

文田は決勝で中村真翔（育英大）に9―0で勝利。その後のプレーオフも日体大と現所属でも後輩に当たる田南部に力差を見せつけ、9―1で制した。不利なうつ伏せの体勢から逆にポイントを奪うなど、パリ五輪以来1年9カ月ぶりの復帰戦は内容も上々で、「やっぱり勝つっていいことだなと思う。自分の中で課題も見えて、もっとこうしたい、ああしたいという思いが凄く湧いている」と笑顔で話した。

準決勝までが行われた前日に加え、この日も愛する家族が会場に駆けつけて観戦。特に3歳になった長女・遥月ちゃんからは「がんばれー」の掛け声に加え、「まわせー」「まもれー」など具体的なアドバイスも。「声が通りますね。セコンドの声より大きく聞こえて、凄くうれしかった。月並みだが、勝利の女神が3人見ていたので、負けられないと思っていた」と妻・有美さん、昨年誕生した次女にも感謝した。

世界選手権は当初、10月にバーレーン・マナマで開催予定だったが、イラン問題で湾岸地域の政情不安が続いており、この日に開催延期が発表となった。代替開催地や時期は未定となっており、12月には28年ロサンゼルス五輪の最初の予選を兼ねる全日本選手権が控えることから、「ちょっと悩む。時期が確定していないのが、自分の中ではストレスになるので」と出否判断は保留した。