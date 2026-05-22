家族の存在を力に変えた。レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）２日目（２２日、駒沢体育館）、非五輪階級の男子グレコローマン６３キロ級は、同６０キロパリ五輪金メダルの文田健一郎（３０＝ミキハウス）が制した。

同五輪から約１年９か月ぶりに試合のマットに立った文田は、中村真翔（育英大）との決勝、田南部魁星（ミキハウス）とのプレーオフをともにテクニカルスぺオリティーで圧勝。１０月の世界選手権（バーレーン・マナマ）の出場権を手にした。

試合後には「五輪以来に優勝という立場になれて、改めて良いものだなって。やっぱり勝つことは良いことだなとすごく思った」と喜びをあらわにした。この日も２人の娘と妻が会場に訪れ、大きな声援を聞いた文田は「本当に声がよく通りますね。セコンドの声より大きく聞こえる。勝利の女神が３人見ていたので、さすがに負けられないというか、応援に来てくれた試合は負けないという連勝記録を継続中なので、これからも応援にたくさん来てほしいです」と家族の声援を力に変えた。

２０２８年ロサンゼルス五輪連覇を見据える中で、１２月の全日本選手権からは再び６０キロ級で戦っていく予定だ。「この段階でマットに立てて良かったと実感している。課題が見えてもっとこうしたい、ああしたいという思いがすごく湧いている。今からレスリングに取り組むのが楽しみ」と笑顔。パリ五輪王者は、第２の競技人生の幕開けを最高の形でスタートさせた。