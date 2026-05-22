◇パ・リーグ 楽天1―2ロッテ（2026年5月22日 楽天モバイル 最強パーク）

楽天のドラフト6位・九谷瑠（王子）が緊急登板で好投を披露した。

「ゼロに抑えるのが仕事なので。いい仕事ができたかな、と思う」。先発・ウレーニャが下半身の張りを訴えてわずか1イニングで降板。2回から急きょマウンドに上がった26歳のルーキーは、自己最長の3回を投げて1安打無失点。3奪三振の好投を披露した。

「緊急降板になるので、（準備に）長い時間をいただけたので。そこはゆっくり、焦らずにできた」

2回は1死を取ると、上田を148キロの直球で空振り三振。一転して3回1死からは高部、小川をいずれも切れ味抜群のチェンジアップで連続三振だ。「今日、一番いいボールがチェンジアップだった。そこをうまく太田光さんがリードしてくれたので、いい結果につながったと思う」と振り返った。

26歳のオールドルーキーは、シンデレラストーリーを駆け上がっている。

九谷は大阪大谷大卒業後、名古屋名物の味噌かつ店「矢場とん」に勤務。ホール店員などの傍ら、クラブチーム「矢場とんブースターズ」でプレーを続けた。王子に移籍して都市対抗で優勝。最優秀選手に相当する「橋戸賞」に輝いた。そしてドラフト指名されてプロ入り。

この日のような投球を続ければ「矢場とん王子」がプロ初白星を手にするのも近そうだ。