ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£µ£´£¶¡ó¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£µ£´£¶¡ó¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:40¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21:40¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 4.076¡Ê-0.007¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.546¡Ê-0.024¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡5.072¡Ê-0.020¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡3.035¡Ê-0.063¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.907¡Ê-0.058¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.521¡Ê-0.026¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.922¡Ê-0.043¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.750¡Ê-0.011¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:40¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21:40¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 4.076¡Ê-0.007¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.546¡Ê-0.024¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡5.072¡Ê-0.020¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡3.035¡Ê-0.063¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.907¡Ê-0.058¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.521¡Ê-0.026¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.922¡Ê-0.043¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.750¡Ê-0.011¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª